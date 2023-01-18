مصرع 16 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في منطقة كييف

قالت الشرطة في بيان "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان". وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية

قالت الشرطالأوكرانية، اليوم الأربعاء إن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفيني ينين قتلا في حادث تحطم مروحية قرب روضة أطفال في بلدة بروفاري بمنطقة كييف.

وأفادت أنباء عن مقتل 18 شخصا بينهم ثلاثة أطفال. وقال حاكم المنطقة إن 29 شخصا أصيبوا أيضا بينهم 15 طفلا.

ووفقًا لرئيس الشرطة الوطنية ، إيغور كليمينكو ، من بين القتلى العديد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية ، من بينهم موناستيرسكي البالغ من العمر 42 عامًا وهو أب لطفلين. عين وزيرا للداخلية عام 2021 في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال كليمنكو "نتيجة لتحطم الطائرة في بروفاري ، قُتلت قيادة وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية. كانوا في طائرة هليكوبتر تابعة لدائرة الطوارئ الحكومية".

Ukraine Interior Minister Ukraine's Interior Minister Denys Monastyrsky

قال المسؤولون إنه وقت وقوع الحادث كان الأطفال والموظفون في روضة الأطفال. سبب الانهيار غير واضح. وفقًا لمستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون جيراشينكو ، فإن السلطات تنظر في ثلاثة إصدارات رئيسية: التخريب ، وتعطل المعدات ، وانتهاك قواعد السلامة.