هل سيتسبب بغضب روسي؟ إسرائيل ستشارك بإجتماع لدعم أوكرانيا عسكريا نهاية الأسبوع

الاجتماع سعقد في ألمانيا بمشاركة عشرات الدول ، لمناقشة مضاعفة الدعم العسكري لأوكرانيا

من المرتقب في نهاية الاسبوع عقد اجتماع في القاعدة العسكرية في رامشتين الجوية بألمانيا بحضور عشرات الدول لمناقشة مضاعفة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وسيشارك في الاجتماع ممثل إسرائيلي كبير من وزارة الأمن.

وبحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان" سيشارك في اجتماع "المجموعة الاستشارية للدفاع عن أوكرانيا" كافة دول حلف الناتو، الأمين العام للحلف ووزراء دفاع الولايات وأوكرانيا ومسؤولين آخرين.

ويشار إلى أن ممثل إسرائيلي شارك في الاجتماعات السابقة، مثل رئيس القسم السياسي-الأمني في وزارة الأمن درور شالوم، لكن الاجتماع هذه المرة سيكون أهم لأنه سيتناول تزويد أوكرانيا بدبابات ومعدات عسكرية متقدمة استعدادا للهجوم الواسع الذي تنوي روسيا شنه في الربيع، بحسب التقديرات الغربية، وبطبيعة الحال لن تقدم إسرائيل مساعدات عسكرية، لكن مجرد مشاركتها في الاجتماع من الممكن أن يغضب موسكو.