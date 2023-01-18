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لافروف: الولايات المتحدة تعمل ضدنا مثل هتلر بخطة "الحل النهائي"

AFP

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتحدث خلال مؤتمر صحفي في عنتيبي ، أوغندا ، في 26 يوليو ، 2022
AP Photo/Hajarah Nalwaddaوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتحدث خلال مؤتمر صحفي في عنتيبي ، أوغندا ، في 26 يوليو ، 2022

سبق لوزير الخارجية الروسي أن أقحم هتلر وأصوله اليهودية في الأزمة الأوكرانية ما أثار سخطا عارما دفع الرئيس الروسي إلى تقديم اعتذار علني نيابة عنه

شبّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، السياسات الغربية تجاه روسيا بخطة "الحل النهائي" للزعيم النازي أدولف هتلر للإبادة الجماعية لليهود.

وسبق لوزير الخارجية الروسي أن أقحم هتلر وأصوله اليهودية في الأزمة الأوكرانية ما أثار جدلا وسخطا عارما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقديم اعتذار علني نيابة عنه العام الماضي.

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وجاءت التصريحات الجديدة للافروف خلال مؤتمره الصحافي السنوي، وقد قال الأربعاء "تماما على غرار نابليون الذي حشد عمليا كل أوروبا ضد الإمبراطورية الروسية، وتماما على غرار هتلر الذي حشد واستولى... على غالبية البلدان الأوروبية ووضعها في مواجهة الاتحاد السوفياتي، تشكّل الولايات المتحدة الآن تحالفا".

وقال لافروف إن البلدان الغربية "تشن بالوكالة من خلال أوكرانيا حربا ضد بلدنا". وتابع "المهمة هي نفسها: الحل النهائي للمسألة الروسية. تماما على غرار هتلر الذي أراد ان يحل نهائيا مسألة اليهود".

وشدّد لافروف الأربعاء على أن روسيا لم تتلقَّ من الغرب أي "مقترحات جدية" بشأن حل النزاع في أوكرانيا. وقال الوزير الروسي "نحن مستعدون للرد على أي مقترحات جدية"، مضيفا "لكننا لم نتلقَّ بعد أيا منها".

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