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ردود عالمية على تحطم الهليكوبتر في أوكرانيا الذي خلف أكثر من 18 قتيلاً

i24news

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يعمل رجال الإنقاذ في الموقع حيث تحطمت طائرة هليكوبتر بالقرب من روضة أطفال في بروفاري ، خارج العاصمة كييف ، أوكرانيا ، في 18 يناير 2023.
Sergei SUPINSKY / AFPيعمل رجال الإنقاذ في الموقع حيث تحطمت طائرة هليكوبتر بالقرب من روضة أطفال في بروفاري ، خارج العاصمة كييف ، أوكرانيا ، في 18 يناير 2023.

أرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن الإسرائيلية يولي إدلشتاين تعازيه إلى "حكومة ومواطني أوكرانيا في ضوء المأساة الرهيبة هذا الصباح

قدم المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأربعاء، تعازيه فيما عرضت بلاده على أوكرانيا المساعدة في التحقيق في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من كييف، صباح اليوم، أدى إلى مقتل وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي إلى جانب عشرات آخرين. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر في بيان إنها أرسلت تعازيها إلى الحكومة الأوكرانية "وعرضت دعم ألمانيا في تحديد أسباب تحطم المروحية".

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وقال شولتس في وقت لاحق في تغريدة على تويتر إن الحادث أظهر "الثمن الباهظ" الذي تدفعه أوكرانيا "في هذه الحرب". "أفكارنا في هذا اليوم الحزين مع أحباء الضحايا والمصابين"وكذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الذي فقد وزير داخليته اليوم".

كما أرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن الإسرائيلية يولي إدلشتاين تعازيه إلى "حكومة ومواطني أوكرانيا في ضوء المأساة الرهيبة هذا الصباح".

https://twitter.com/i/web/status/1615640216361893888

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ماريا ميزنتسيفا، رئيسة الوفد الأوكراني إلى مجلس أوروبا وعضو البرلمان الأوكراني، تحدثت إلى i24NEWS من المنتدى الاقتصادي في دافوس، سويسرا، قائلة إنها ما زالت لا تصدق أن زملاءها قتلوا في الحادث.

كان الوزير دينيس موناستيرسكي زميلي في البرلمان. لقد كان صديقي العزيز الذي طبقنا معه العديد من القوانين، مستهدفًا معايير التكامل الأوروبية، والمعايير الدولية، وأضافت أن موناستيرسكي "كان طيب القلب ونشطًا للغاية" ومتاحًا لزملائه "على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع" و" النظير المقرب من الرئيس زيلينسكي نفسه منذ بداية الحملة ".

وأشارت إلى أنه من بين مسؤوليات موناستيرسكي التعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي في مناطق مختلفة من أوكرانيا.

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