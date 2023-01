ردود عالمية على تحطم الهليكوبتر في أوكرانيا الذي خلف أكثر من 18 قتيلاً

قدم المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأربعاء، تعازيه فيما عرضت بلاده على أوكرانيا المساعدة في التحقيق في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من كييف، صباح اليوم، أدى إلى مقتل وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي إلى جانب عشرات آخرين. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر في بيان إنها أرسلت تعازيها إلى الحكومة الأوكرانية "وعرضت دعم ألمانيا في تحديد أسباب تحطم المروحية".

وقال شولتس في وقت لاحق في تغريدة على تويتر إن الحادث أظهر "الثمن الباهظ" الذي تدفعه أوكرانيا "في هذه الحرب". "أفكارنا في هذا اليوم الحزين مع أحباء الضحايا والمصابين"وكذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الذي فقد وزير داخليته اليوم".

كما أرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن الإسرائيلية يولي إدلشتاين تعازيه إلى "حكومة ومواطني أوكرانيا في ضوء المأساة الرهيبة هذا الصباح".