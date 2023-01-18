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ينس ستولتنبرغ: حلفاء "الناتو" يتفقون على تقديم"أسلحة أثقل وأحدث" لأوكرانيا

AFP

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الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث خلال جلسة في مركز المؤتمرات خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 18 يناير 2023.
Fabrice COFFRINI / AFPالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث خلال جلسة في مركز المؤتمرات خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 18 يناير 2023.

ستولتنبرغ "إلى جانب الدبابات، تحتاج أوكرانيا مزيداً من أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات والذخيرة وقطع الغيار وقدرات الصيانة لضمان استمرار عمل أسلحتها الحالية"

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس المنظم في سويسرا، اليوم الأربعاء، إن"داعمي أوكرانيا الغربيين سيتعهدون تسليمها أسلحة أثقل وأحدث، وتابع"ستكون الرسالة الرئيسية أن سيقدّم المزيد من الدعم والمزيد من الأسلحة الثقيلة والحديثة لأنه قتال من أجل قيمنا".

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واشار ستولتنبرغ إلى أن "هذه لحظة محورية في الحرب وفيما يتعلق بالحاجة إلى زيادة كبيرة في الدعم لأوكرانيا"وأضاف، "إذا أردنا حلاً سلمياً تفاوضياً غداً، يتعين علينا تقديم مزيد من الأسلحة اليوم".ورحب ستولتنبرغ بقرار بريطانيا إرسال دبابات تشالنجر إلى كييف. وعززت لندن، الأسبوع الجاري، الضغط على برلين بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة غربية ترسل دبابات غربية وبعد أن تعهدت بارسال سرب مؤلف من 14 دبابة من طراز تشالنجر، لكن ينظر إلى دبابات ليوبارد باعتبارها أفضل خيار لتزويد أوكرانيا بقوة دبابات ثقيلة.

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وقال ستولتنبرغ إنه، "إلى جانب الدبابات، تحتاج أوكرانيا مزيداً من أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات والذخيرة وقطع الغيار وقدرات الصيانة لضمان استمرار عمل أسلحتها الحالية"

وتقول كييف، إنها تأمل في أن تمنحها أسلحة غربية جديدة زخماً عسكرياً هذا العام وخاصة الدبابات الثقيلة التي ستوفر لقواتها مزيداً من الحركة والحماية لاختراق الخطوط الروسية في شرق وجنوب البلاد.

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ومن المتوقع ألا ينصب تركيز الاجتماع في رامشتاين على ما ستقدمه الولايات المتحدة لكن على احتمال أن تتخلى ألمانيا عن معارضتها إرسال دباباتها القتالية من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا أو الموافقة على الأقل على نقلها من دول حليفة.

 ومن جهته، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، في دافوس بسويسرا مواصلة دعم أوكرانيا، من دون الإشارة إلى إمكانية الموافقة على منحها دبابات ألمانية متطورة.

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