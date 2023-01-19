وزير الخارجيةالإسرائيلي يبلغ نظيره الأوكراني عن عودة سفارة بلاده في كييف إلى نشاطها الكامل خلال 60 يومًا

وشدد الوزيران على أهمية العلاقات الوثيقة بين أوكرانيا وإسرائيل ووعدا بالحفاظ على اتصالات منتظمة

أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين نظيره الأوكراني عن عودة السفارة الإسرائيلية في كييف إلى نشاطها الكامل خلال 60 يومًا، ووعد بمواصلة المساعدات الإنسانية مع التركيز على استعادة البنية التحتية للطاقة. ودعا كوهين زميله إلى التعاون في محاربة الحرس الثوري وأن يعلن عنه بأنه "منظمة إرهابية" من قبل الدول الأوروبية"

وفي بداية الحديث ، أعرب وزير الخارجية كوهين عن خالص تعازيه في كارثة المروحية يوم أمس (الأربعاء) في كييف، والتي راح ضحيتها وزير الداخلية الأوكراني ونائبه وعدد من الأطفال.

وعلى خلفية حقيقة أن الأسلحة الإيرانية تقتل مواطنين أوكرانيين أبرياء، اقترح الوزير كوهين على نظيره الأوكراني الانضمام إلى القتال المشترك ضد الحرس الثوري بما من شأنه أن يشجع الدول الأوروبية على إعلان الحرس الثوري "كمنظمة إرهابية".

ووعد الوزير كوهين بأن إسرائيل ستواصل دعم الشعب الأوكراني بالمساعدات الإنسانية، وبناء وترميم البنية التحتية في مجالات المياه والطاقة والمعدات الطبية والاستمرار في توفير التدريب لمئات المهنيين في إدارة الطوارئ ورعاية الإصابات.

قال وزير الخارجية كوهين لزميله إن إسرائيل سلمت الشهر الماضي مولدات كهربائية إلى مدينة خيرسون لأوكرانيا وأن السفارة الإسرائيلية في كييف أنشأت "نقطة صمود" في وسط كييف من أجل مساعدة سكان المدينة الذين يتعاملون مع عدة انقطاع التيار الكهربائي. وشدد الوزيران على أهمية العلاقات الوثيقة بين أوكرانيا وإسرائيل ووعدا بالحفاظ على اتصالات منتظمة.