تقرير : المغرب أول دولة إفريقية تقدم أسلحة إلى أوكرانيا

أفاد موقع "ميناديفنس- menadefense"، أن المغرب أصبح أول دولة أفريقية تزود أوكرانيا بالسلاح، حيث سلم حوالي عشرين دبابة T-72 إلى كييف قبل أسبوع بعد تحديثها في جمهورية التشيك.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المغرب اتخذ قرار تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، خلال قمة رامشتاين الألمانية التي انعقدت في 26 أبريل/نيسان 2022 والتي دعت إليها الولايات المتحدة. في هذه القمة كانت تونس والمغرب هما البلدان الوحيدان اللذان يمثلان شمال إفريقيا.

وتمتلك القوات المسلحة الملكية المغربية 100 إلى 148 دبابة من طراز T-72B / BK. تم الحصول عليها بين عامي 1999 و 2001 من بيلاروسيا، و يأتي طراز T-72B من دبابات T-72 تم إنتاجها في الاتحاد السوفيتي السابق ومتوفرة في العديد من الإصدارات.