ألمانيا تؤكد استعدادها للسماح لبولندا بإرسال دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء البولندي، في وقت سابق الأحد، أن "رفض برلين تزويد كييف دبابات ثقيلة طراز ليوبارد هو أمر غير مقبول"

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أمس الأحد، أن برلين مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع لأوكرانيا لمساعدتها في صدّ الغزو الروسي في حال تقدّمت وارسو بهكذا طلب.

وقالت بيربوك "إذا طُرح علينا السؤال فلن نقف في طريق" بولندا، وأضافت لقناة "إل سي إي" الفرنسية في أعقاب قمة فرنسية ألمانية في باريس "نعلم كم أن هذه الدبابات مهمة، لذلك نبحث في ذلك الآن مع شركائنا".

واعتبر رئيس الوزراء البولندي، في وقت سابق الأحد، أن "رفض برلين تزويد كييف دبابات ثقيلة طراز ليوبارد هو أمر غير مقبول"، الأمر الذي تطالب به أوكرانيا لصد الهجوم الروسي.

وقال ماتيوس مورافيسكي لوكالة الأنباء البولندية إن "موقف ألمانيا غير مقبول. لقد مر ما يقرب من عام على بدء الحرب. يموت أبرياء كل يوم. القنابل الروسية تدمر المدن الأوكرانية. تتم مهاجمة المدنيين وقتل النساء والأطفال".

وتأتي تصريحاته بعد يومين من اجتماع شاركت فيه نحو 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية بهدف اتخاذ قرار حول تقديم مساعدة عسكرية إضافية إلى كييف.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، قد أكد في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس المنظم في سويسرا، أن"داعمي أوكرانيا الغربيين سيتعهدون تسليمها أسلحة أثقل وأحدث"، وتابع "ستكون الرسالة الرئيسية أن سيقدّم المزيد من الدعم والمزيد من الأسلحة الثقيلة والحديثة لأنه قتال من أجل قيمنا".