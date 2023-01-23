روسيا تطرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ"العداء" والأخيرة ترد بالمثل

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان "يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في الـ 7 من شباط/فبراير 2023"

أكد روسيا، اليوم الاثنين، طرد السفير الإستوني متهمة تالين بـ"العداء للبلاد"، فيما ردت الأخيرة بالمثل وقامت بدورها بطرد السفير الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان "يجب على سفير جمهورية إستونيا مغادرة روسيا في الـ 7 من شباط/فبراير 2023"، مشيرةً إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى القائمين بالأعمال.

وأضافت "في السنوات الأخيرة، دمّر القادة الإستونيون بشكل متعمّد مجمل العلاقات مع روسيا. جعلت تالين من الكراهية الكاملة لروسيا وثقافة العداء تجاه بلادنا سياسة دولة".

وجاء ذلك بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من الشهر الحالي 21 دبلوماسيًا روسيًا وموظفين آخرين في السفارة، وبحسب موسكو، فإن هذا الإعلان يؤكد "سياسة تدمير العلاقات" بين البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أن "المسؤولية الكاملة لتطوّر هذا الوضع في العلاقات بين روسيا وإستونيا تقع على عاتق الطرف الإستوني. سنواصل الردّ على التدابير المعادية التي يتخذها القادة الإستونيون".

ومن جهتها، ستطرد إستونيا السفير الروسي رداً على قرار مماثل اتخذته موسكو قبل ساعات قليلة بحق السفير الإستوني، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإستونية.

وقالت الوزارة في تغريدة الإثنين "نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع روسيا" مشيرة إلى أن السفير الروسي عليه مغادرة إستونيا في نفس يوم مغادرة سفيرها روسيا، أي في السابع من شباط/فبراير.

وبرّرت إستونيا التي تدعم أوكرانيا في نزاعها مع روسيا والتي لديها نقاط خلافية كثيرة مع موسكو منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، طرد الدبلوماسيين الروس بضرورة "تحقيق التكافؤ" في أعداد الموظّفين الدبلوماسيين للبلدين في تالين وموسكو.