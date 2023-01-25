أوكرانيا : سلسلة استقالات وإقالات عدد من كبار المسؤولين بعد أول فضيحة فساد منذ بدء الحرب مع روسيا

في المجموع غادر 5 حكام مناطق، و4 مساعدي وزراء، ومسؤولان في وكالة حكومية مناصبهم، بالإضافة إلى مساعد مدير الإدارة الرئاسية، ونائب المدعي العام

أكدت الحكومة الأوكرانية أمس الثلاثاء، عن إقالة عدد من كبار المسؤولين على خلفية قضية فساد تتعلق بعمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها، في أول فضيحة بهذا الحجم منذ بدء الغزو الروسي.

وفي المجموع غادر 5 حكام مناطق، و4 مساعدي وزراء، ومسؤولان في وكالة حكومية مناصبهم، بالإضافة إلى مساعد مدير الإدارة الرئاسية، ونائب المدعي العام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته المسائية أمس الثلاثاء إن "عملية التطهير ضرورية"، متعهدا اتخاذ إجراءات إضافية، وأضاف "أنه أمر منصف، وضروري لدفاعنا عن بلادنا، ويدعم التقارب مع المؤسسات الأوروبية"، مؤكدا "نحن بحاجة إلى دولة قوية، وستكون أوكرانيا كذلك".

وتأتي القضية في وقت تطالب فيه كييف حلفاءها الغربيين بمئات الدبابات الحديثة وأسلحة أخرى استعداداً لهجوم آخر على الجبهة، في حين يُعتبر دعمهم العسكري والمالي ذات أهمية حاسمة.

وأفاد موقع "زد ان. يو اي" ZN.UA الإخباري بأن وزارة الدفاع وقعت عقدًا بشأن منتجات غذائية للجيش، بسعر مبالغ فيه. وتبلغ قيمة العقد 13 مليار هريفنيا (حوالى 324 مليون يورو)، مع تحديد الأسعار "أعلى بمرتين إلى ثلاث" من أسعار المنتجات الغذائية الأساسية حالياً.

ورحبت الولايات المتحدة بالإقالات وقالت إنه لم يظهر أي مساس بالأموال الأميركية التي قدمت لمساعدة أوكرانيا وتصل قيمتها الى مليارات الدولارات.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن "الشعب الأوكراني كان واضحا جدا بشأن رغبته في الحكم النزيه والشفافية".