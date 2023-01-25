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فنلندا تقرر استئناف تصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

i24news

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليمين) يصافح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قبل المحادثات الرباعية بشأن طلب السويد وفنلندا للناتو قبل قمة الناتو في مدريد ، إسبانيا ، في 28 يونيو 2022.
"AFP PHOTO /HANDOUT/TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE"الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (إلى اليمين) يصافح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قبل المحادثات الرباعية بشأن طلب السويد وفنلندا للناتو قبل قمة الناتو في مدريد ، إسبانيا ، في 28 يونيو 2022.

العمل باستئناف صادرات الأسلحة الذي توقف مؤقتًا منذ عام 2019، هو أحد الشروط التي وضعتها أنقرة خلال مفاوضاتها مع فنلندا والسويد لإعطاء الضوء الأخضر

وافقت فنلندا يوم الأربعاء على أول صادراتها العسكرية إلى تركيا منذ عام 2019، وسط محاولة البلاد للانضمام إلى اتفاق الدفاع لحلف شمال الأطلسي.

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أعلنت هلسنكي والسويد المجاورة عزمهما على الانضمام إلى حلف الناتو في مايو 2022 ، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. يتطلب قبول عضو جديد في الناتو موافقة بالإجماع من جميع الأعضاء الثلاثين الحاليين - مع كون تركيا العضو الوحيد الذي يعارض علنًا البلدين.

العمل باستئناف صادرات الأسلحة الذي توقف مؤقتًا منذ عام 2019، هو أحد الشروط التي وضعتها أنقرة خلال مفاوضاتها مع فنلندا والسويد لإعطاء الضوء الأخضر لدخولهما إلى الناتو. استأنفت ستوكهولم بالفعل الاتفاق في نهاية أيلول/ سبتمبر.

يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفنلندي إن هناك حاجة إلى "مهلة" لبضعة أسابيع في محادثات البلاد مع تركيا بشأن طلب الناتو. يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس التركي، الإثنين، إن السويد لا ينبغي أن تتوقع دعم بلاده تعبيرا عن سخطه على سماح السلطات السويدية ليميني متطرف بحرق نسخة من المصحف أمام الكاميرات بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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