فنلندا تقرر استئناف تصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

العمل باستئناف صادرات الأسلحة الذي توقف مؤقتًا منذ عام 2019، هو أحد الشروط التي وضعتها أنقرة خلال مفاوضاتها مع فنلندا والسويد لإعطاء الضوء الأخضر

وافقت فنلندا يوم الأربعاء على أول صادراتها العسكرية إلى تركيا منذ عام 2019، وسط محاولة البلاد للانضمام إلى اتفاق الدفاع لحلف شمال الأطلسي.

أعلنت هلسنكي والسويد المجاورة عزمهما على الانضمام إلى حلف الناتو في مايو 2022 ، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. يتطلب قبول عضو جديد في الناتو موافقة بالإجماع من جميع الأعضاء الثلاثين الحاليين - مع كون تركيا العضو الوحيد الذي يعارض علنًا البلدين.

العمل باستئناف صادرات الأسلحة الذي توقف مؤقتًا منذ عام 2019، هو أحد الشروط التي وضعتها أنقرة خلال مفاوضاتها مع فنلندا والسويد لإعطاء الضوء الأخضر لدخولهما إلى الناتو. استأنفت ستوكهولم بالفعل الاتفاق في نهاية أيلول/ سبتمبر.

يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفنلندي إن هناك حاجة إلى "مهلة" لبضعة أسابيع في محادثات البلاد مع تركيا بشأن طلب الناتو. يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس التركي، الإثنين، إن السويد لا ينبغي أن تتوقع دعم بلاده تعبيرا عن سخطه على سماح السلطات السويدية ليميني متطرف بحرق نسخة من المصحف أمام الكاميرات بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم خلال عطلة نهاية الأسبوع.