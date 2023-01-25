بايدن سيرسل 31 دبابة أميركية الصنع لدعم أوكرانيا في قتالها بعد خطوة مماثلة لألمانيا

"هذه الدبابات هي دليل آخر على التزامنا الدائم والثابت تجاه أوكرانيا. هذا يتعلق بالحرية".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بـ 31 دبابة أبرامز أمريكية الصنع للمساعدة خلال غزو روسيا المجاورة.

وقال بايدن "توقع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أن تضعف أوروبا والولايات المتحدة عزمنا. وتوقع أن ينهار دعمنا لأوكرانيا مع مرور الوقت. لقد كان مخطئا." "هذه الدبابات هي دليل آخر على التزامنا الدائم والثابت تجاه أوكرانيا. هذا يتعلق بالحرية".

سيتم تمويل هذه الدبابات ابرامز 1 بمساعدة أوكرانية، وليس مباشرة من الأسهم الأمريكية الحالية. هذا يعني أنها لن تصل إلى كييف قبل عدة أشهر من هذا الموعد. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوة مماثلة من جانب ألمانيا في مواجهة تحذيرات رهيبة من موسكو. ومع ذلك، خلال خطابه يوم الأربعاء، صرح بايدن أن الدبابات، إلى جانب المساعدات الأمريكية الأخرى، ليست "تهديدًا هجوميًا لروسيا".

تأتي الإعلانات الصادرة عن الولايات المتحدة وبرلين بمثابة إغاثة كبيرة لكييف التي تئن تحت وطأة الحرب، وقد ناشدت منذ شهور إمدادها بدبابات غربية ثقيلة للمساعدة في معركتها. كان إعلان بايدن متوقعًا، مع ذلك ، كما أخبر مسؤول كبير في الإدارة الصحفيين بأن هذه الخطوة – التي تبدو أنها تحيد عن بشكل كبير عن مبدأ النأي بإرسال أسلحة قتالية لأوكرانيا فقد وصف مسؤولون في الدفاع الأمريكية دبابات أبرامز مرارًا وتكرارًا بأنها غير مناسبة للمهمة المطروحة.

وقال المسؤول، بحسب وكالة فرانس برس، إن "الدبابات أنظمة معقدة تتطلب قدرا كبيرا من التدريب والصيانة"، وأن الولايات المتحدة "ستبدأ الآن في العمل على إنشاء برنامج تدريبي شامل". وأضاف المسؤول أن وزارة الدفاع الأمريكية "تعمل من خلال آليات تسليم الوقود والمعدات التي ستحتاجها أوكرانيا لتشغيل وصيانة أبرامز.