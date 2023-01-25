استثناء روسيا من المشاركة في حفل إحياء ذكرى تحرير معسكر أوشفيتس

في عام 2015 أيضا، لم تتم دعوة روسيا إلى الاحتفال بالذكرى السبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتس من قبل القوات السوفيتية، عقابا لضمها شبه جزيرة القرم

أُعلن يوم الأربعاء أنه لم تتم دعوة روسيا لحضور مراسم تحرير معسكر أوشفيتس فيما هي منهمكة في معارك طاحنة مع أوكرانيا المجاورة.

وقال بيوتر ساويكي المتحدث باسم المتحف في موقع المعسكر السابق لوكالة فرانس برس "نظرا للعدوان على أوكرانيا الحرة والمستقلة، لم تتم دعوة ممثلين عن الاتحاد الروسي لحضور احتفال هذا العام".

في عام 2015 أيضا، لم تتم دعوة روسيا إلى الاحتفال بالذكرى السبعين لتحرير معسكر الموت في أوشفيتس من قبل القوات السوفيتية. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ديمتري بيسكوف قوله إن بوتين لم يتلق دعوة إلى بولندا لحضور الحدث. جاء ذلك في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، في حزيران/ يونيو 2022 ، زعم متحف أوشفيتس بيركيناو أنه كان هدفًا للدعاية الروسية التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال المتحف إنه تم نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي زوراً أنها تظهر ملصقات معادية لروسيا موضوعة في موقع النصب التذكاري. وجاء في فحوى تلك الملصقات المزيفة "أيها الروس/روسيا- الغاز الوحيد الذي تستحقونه ويستحقه بلدكم هو "زيكلون ب" في إشارة إلى الغاز السام - سيانيد الهيدروجين (المستخدم سابقا في عمليات التطهير العرقية بالبخار).