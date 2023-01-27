11 قتيلاً في أوكرانيا في وابل من الصواريخ الروسية

حذّرت وزارة الدفاع الأوكرانية من أنّ القوات الروسية "المتفوّقة عددياً" في شرق البلاد "تكثّف" القتال.

أطلقت القوات الروسية الخميس وابلاً من الصواريخ على أنحاء عدّة في أوكرانيا، في قصف أوقع 11 قتيلاً و11 جريحاً على الأقلّ وتسبّب بانقطاعات في التيار الكهربائي، غداة إعلان واشنطن وبرلين عزمهما على تزويد كييف دبابات ثقيلة.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى تزويد بلاده هذه الدبابات في أسرع وقت، فيما حذّرت وزارة الدفاع من أنّ القوات الروسية "المتفوّقة عددياً" في شرق البلاد "تكثّف" القتال.

في باخموت مركز المواجهات شرقي البلاد، أعربت طبيبة صباح الخميس لوكالة فرنس برس عن أسفها للتسويف الغربي بشأن الدبابات، معتبرة أنّ الضوء الأخضر "كان يجب إعطاؤه في وقت سابق ولكمية أكبر" من هذا العتاد النوعي. وأضافت "لكننا بالطبع ممتنّون جدّاً لما حصلنا عليه".

وقُتل 11 شخصاً على الأقلّ وأصيب 11 آخرون في الضربات التي استهدفت في أوكرانيا، بحسب ما أفاد المتحدّث باسم أجهزة الإسعاف أولكسندر خورونيجي الذي أشار إلى أنّ الضرر الأكبر وقع في منطقة كييف.

من جهته، أعلن القائد العام للقوات الأوكرانية المسلّحة فاليري زالوجني أنّ الدفاعات الجوية "دمّرت 47 صاروخاً عابراً، 20 منها قرب العاصمة" كييف، مشيراً إلى أنّ الروس أطلقوا إجمالي 55 صاروخاً من الجوّ والبحر الخميس.