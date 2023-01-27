زيلنسكي يحيي ذكرى المحرقة النازية في كييف ويحث العالم على "الاتحاد ضد الكراهية"

زيلنسكي"نسيان دروس التاريخ يؤدي إلى تكرار المآسي الرهيبة، والدليل على ذلك هو الجرائم ضد المدنيين والتطهير العرقي و الإجراءات العقابية التي نظمها النازيون الجدد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا المحرقة النازية، أن "اللامبالاة والكراهية تقتلان معا"،وتابع"اليوم، كما هو الحال دائمًا، تكرم أوكرانيا ذكرى الملايين من ضحايا الهولوكوست" وأضاف أن "اللامبالاة والكراهية معا يخلقان الشر" قبل أن يدعو "دول العالم للاتحاد للتغلب على الكراهية".

وأكد زيلنسكي على أن"نسيان دروس التاريخ يؤدي إلى تكرار المآسي الرهيبة، والدليل على ذلك هو الجرائم ضد المدنيين، والتطهير العرقي و الإجراءات العقابية التي نظمها النازيون الجدد في أوكرانيا".

وفي السياق تواصل موسكو اتهام أوكرانيا بأنها محكومة من قبل النازيين الذين يسعون لإبادة الناطقين بالروسية لتبرير غزوها، حيث اتهم فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، "النازيين الجدد في أوكرانيا" بارتكاب جرائم ضد المدنيين في اليوم العالمي لضحايا المحرقة، وهو خطاب يستخدمه لتبرير هجومه العسكري، وتابع"نسيان دروس التاريخ يؤدي إلى تكرار المآسي الرهيبة. والدليل على ذلك هو الجرائم ضد المدنيين ، والتطهير العرقي (و) الإجراءات العقابية التي نظمها النازيون الجدد في أوكرانيا" ، شجب بوتين في بيان صحفي. واضاف "ان جنودنا يقاتلون بشجاعة ضد هذا الشر".

وأفاد"أي محاولة لمراجعة مساهمة بلادنا في النصر العظيم (خلال الحرب العالمية الثانية ، ملاحظة المحرر) ترقى في الواقع إلى تبرير جرائم النازية ، وفتح الطريق أمام إعادة إحياء إيديولوجيتها القاتلة" ، صدم الرئيس الروسي في هذا البيان. صادر عن الكرملين. كما نعى بوتين "ملايين القتلى الأبرياء - اليهود وممثلي الجنسيات الأخرى - الذين ذبحوا وعذبوا وماتوا جوعا ومرضا" خلال الهولوكوست.

وقال الحاخام الروسي بيريل لازار للصحفيين، اليوم الجمعة، بعد مراسم تأبين في المتحف اليهودي للتسامح في موسكو "هذا بالطبع إهانة لنا". وشدد على "أننا نعلم جيدًا ونتذكر دور الجيش الأحمر في تحرير أوشفيتز والانتصار على النازيين"، مشددًا على أن "كل شعب يجب أن يكون دائمًا قادرًا على إيجاد الوسائل ليكون ممتنًا لأولئك الذين أنقذوا" من الانقراض ".