موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بأي أسلحة

حذرت روسيا يوم الأربعاء إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالسلاح بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يفكر في تقديم مساعدة عسكرية لكييف وأنه مستعد للتوسط في الصراع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين "نقول إن كل الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح يجب أن تفهم أننا سنعتبر هذه (الأسلحة) أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الروسية."

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير من العام الماضي، تبنت إسرائيل موقفًا حذرًا تجاه موسكو، وتسعى للحفاظ على الحياد من خلال إرسال المساعدات الإنسانية فقط إلى الدولة التي مزقتها الحرب. أكدت إسرائيل بشكل خاص على العلاقات الخاصة مع موسكو، حيث يقيم يوجد في إسرائيل أكثر من مليون مواطن أصولهم من الاتحاد السوفيتي السابق.

وحذر الكرملين من تصعيد الصراع حيث تعهد شركاء أوكرانيا الغربيون بتقديم المزيد من الأسلحة إلى كييف.

وقالت زاخاروفا "أي محاولات - نفذت أو حتى غير محققة لكنها معلنة لتوريد أسلحة إضافية أو جديدة أو أخرى - ستؤدي إلى تصعيد هذه الأزمة. ويجب أن يكون الجميع على علم بذلك".

وقالت واشنطن وبرلين هذا الشهر إنهما ستزودان كييف بالدبابات الحديثة، لكن أوكرانيا تطلب أيضًا من مؤيديها الحصول على طائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة المدى.