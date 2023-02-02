الكرملين: روسيا ستستخدم "كل قدراتها" للردّ على تسليح الغرب لأوكرانيا

حذّر الكرملين الخميس من أنّ روسيا ستستخدم كل "قدراتها" للردّ على إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا

حذّر الكرملين الخميس من أنّ روسيا ستستخدم كل "قدراتها" للردّ على إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، في تهديد يأتي بعد أيام من موافقة الغرب على إرسال دبّابات ثقيلة إلى كييف.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدّث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله إنّه "عندما ستظهر أسلحة جديدة مقدّمة من +الغرب الجماعي+، ستستخدم روسيا كل القدرات التي تمتلكها للردّ" على إمدادات الأسلحة هذه.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أنّ بلاده مهدّدة "مجدّداً" بـ"دبّابات ألمانية"، في إشارة إلى مدرّعات ليوبارد-2 التي تعهّدت برلين تزويد كييف بها للتصدّي للغزو الروسي الذي قارنه سيّد الكرملين مجدّداً بالحرب ضد هتلر.

وفي احتفال بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفياتي على الجيش الألماني في ستالينغراد، قال بوتين "هذا أمر لا يصدق لكنّه حقيقي. نحن مهدّدون مجدّداً بدبّابات ليوبارد ألمانية"، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ روسيا قادرة على "الردّ" على الدول التي تهدّدها.