وزير الخارجية الأوكراني يؤكد ردا لبينيت على وعد بوتين: "لا تنخدع، إنه خبير بالكذب"

عقب وزير خارجية أوكرانيا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت بخصوص وعد الرئيس بوتين بعدم التعرض لحياة الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالقول: "في الماضي، قدم بوتين وعودًا بعدم احتلال القرم، وعدم انتهاك اتفاقيات مينسك، وعدم غزو أوكرانيا، لكنه فعل كل هذه الأشياء. لا تنخدع: إنه خبير بالكذب. في كل مرة وعد فيها بعدم القيام بشيء ما، كان هذا بالفعل جزءًا من خطته".

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .