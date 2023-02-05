وزير الخارجية الأوكراني يؤكد ردا لبينيت على وعد بوتين: "لا تنخدع، إنه خبير بالكذب"

في الماضي قدم بوتين وعودًا بعدم احتلال القرم، وعدم انتهاك اتفاقيات مينسك، وعدم غزو أوكرانيا، لكنه فعل. في كل مرة وعد فيها بعدم القيام بشيء ما، شمله بخطته.

عقب وزير خارجية أوكرانيا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت بخصوص وعد الرئيس بوتين بعدم التعرض لحياة الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالقول: "في الماضي، قدم بوتين وعودًا بعدم احتلال القرم، وعدم انتهاك اتفاقيات مينسك، وعدم غزو أوكرانيا، لكنه فعل كل هذه الأشياء. لا تنخدع: إنه خبير بالكذب. في كل مرة وعد فيها بعدم القيام بشيء ما، كان هذا بالفعل جزءًا من خطته".

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جاء تعقيب كوليبا على خلفية أقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في مقابلة يوم السبت إنه تلقى وعدا في بداية الحرب الأوكرانية، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لن يتعرض لحياة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووفقًا لبينيت، فقد جرت المحادثة خلال اجتماعه الذي استمر ثلاث ساعات مع بوتين في أوائل آذار/ مارس 2022. وتوجه السياسي الإسرائيلي إلى موسكو في محاولة للتوسط في الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، في خطوة وصفها بأنها "جاءت بالتنسيق مع الولايات المتحدة ..".

وقال بينيت مستذكرا: "كنت أعلم أن زيلينسكي اختبأ في قبو خشية استهداف حياته".

وتابع: "قلت لـ [بوتين] ،" هل تنوي قتل زيلينسكي؟ "

"أريد أن أفهم. هل تعطيني كلمتك بأنك لن تقتل زيلينسكي؟ " سأل بينيت الزعيم الروسي، الذي أكد له مرة أخرى: "لن أقتل زيلينسكي".

ووفقا لبينيت فقد اتصل بعد ذلك بزيلينسكي ليخبره بالأمر فضلا عن إعلامه بأن الرئيس بوتين تعهد بعدم المطالبة أيضًا بنزع سلاح أوكرانيا.

تأتي مقابلة بينيت بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في فيلم وثائقي أن بوتين هدد بقتله بصاروخ قبل عدة أيام من غزو أوكرانيا. وقال جونسون إنه حذر الزعيم الروسي من رد الغرب على عدوان موسكو لكن قيل له إنه يمكن أن يصبح هو الهدف.