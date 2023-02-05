نتنياهو لقناة فرنسية:"سندرس تسليم منظومة قبة حديدية لفرنسا"

نتنياهو يقول إنه اقتربت "نعاية الصراع بين إسرائيل ودول عربية" أكثر من أي وقت مضى

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس مقابلة مع القناة الفرنسية " LCI" تطرق خلالها الى عدة مواضيع مركزية على جدول الأعمال في إسرائيل وفي العالم، كان من بينها الحرب في أوكرانيا وامكانية تزويد إسرائيل لها بالأسلحة، والقضية الفلسطينية، وتوسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية" مع دول عربية أخرى، وغيرها من المواضيع.

وقال نتنياهو "لقد انتهينا تقريبا من عملية تشكيل الحكومة، بمجرد حدوث ذلك، سندرس امكانية تزويد أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية" ,مع ذلك، تحفظ قليلا من تصريحاته وقال :"سنتحقق من توفر المنظومة، وأيضا سياستنا ومصالحنا في المنطقة. من الممكن أن يكون دعم إسرائيل لأوكرانيا في مجالات أخرى".

وأضاف رئيس الحكومة أن أحد إن أحد الاعتبارات الرئيسسة لاتخاذ هذا القرار هو رغبة الحكومة الإسرائيلية عدم التورط بصراع عسكري مع روسيا، أو بدلا من ذلك القوات الجوية الروسية التي تنشط في المنطقة، بما في ذلك الأجواء السورية. وقال "يوجد لدينا اعتبارات اضافية لا تأخذها دول أخرى بعين الاعتبار".

وبعدها، تطرق نتنياهو لما وصفه "الصراع بين إسرائيل ودول عربية"، وبحسب نتنياهو، اقتربت نهاية "الصراع" أكثر من أي وقت مضى، لأن اتفاق محتمل بين إسرائيل والسعودية سيضع حدا للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وكان القناة الاسرئيلية "13" تطرقت إن إسرائيل تعمل على اجراء لقاء بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مع وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين. وبحسب المعلومات المتوفره، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبا رسمية لكييف لإجراء هذا اللقاء، وذلك بحسب ما أكده مسؤول أوكراني للقناة "13".