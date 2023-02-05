إيران وروسيا تخططان لبناء مصنع لإنتاج آلاف المسيّرات

أتابع المسؤولون أن "مصنع الطائرات المسيرة الجديد يعد جزءاً من صفقة قيمتها مليار دولار بين روسيا وإيران"

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأحد، أن روسيا وإيران يخططان لبناء مصنع جديد لإنتاج ما لا يقل عن 6 آلاف طائرة مسيرة إيرانية لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين قالت إنهم من دولة حليفة للولايات المتحدة، فإن "المسؤولون اعتبروا أن المصنع الجديد الذي سيبنى في روسيا جزء من التحالف العسكري الناشئ بين طهران وموسكو"، مشيرين إلى أن "وفداً إيرانياً رفيع المستوى سافر إلى روسيا في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي لزيارة الموقع المخطط بناء المصنع فيه، والوقوف على تفاصيل كيفية بدء المشروع وتشغيله".

وأتابع المسؤولون أن "مصنع الطائرات المسيرة الجديد يعد جزءاً من صفقة قيمتها مليار دولار بين روسيا وإيران"، موضحين أن روسيا "زودت طهران بالأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا"، حسب موقع العربية.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف أوكرانية، أبرزها منشآت الطاقة.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال: “على إيران وقف دعمها لحرب روسيا في أوكرانيا، وإيران تؤجج الحرب في أوكرانيا بتزويدها روسيا بالمسيرات، واشنطن ستستخدم كل الأدوات المتاحة لعرقلة نقل المسيرات الإيرانية إلى روسيا”.

فيما كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لأول مرة، أن "بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة"، وفي إعترافه أصرّ على أن "النقل جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قصف كييف".