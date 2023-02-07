وزير الدفاع الالماني الجديد في زيارة مفاجئة لكييف

كتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر "وصلت أول ليوبارد 2 إلى كييف على ان تليها دبابات اخرى"

وصل وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، إلى كييف في زيارة غير معلنة مسبقا الذي أعلنت بلاده عن ارسال دبابات ليوبارد 2 الثقيلة قريبًا لأوكرانيا.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر "وصلت أول ليوبارد 2 إلى كييف على ان تليها دبابات اخرى" الى جانب صورة تظهره برفقة بيستوريوس وهو يحمل نموذجا مصغرا من الدبابة الألمانية.

وأكد متحدث باسم الوزير الأوكراني أن الصورة التقطت الثلاثاء في كييف.

ولم ترد تفاصيل على الفور عن هذه الزيارة وهي الأولى لبيستوريوس إلى كييف منذ توليه منصب وزير الدفاع الشهر الماضي، وتأتي في الوقت الذي تحث فيه أوكرانيا الدول الغربية على تسريع ارسال الدبابات الثقيلة التي وعدت بها.

وكانت أوكرانيا قالت، إنها "ستتلقى ما بين 120 و 140 دبابة ثقيلة غربية لا سيما دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأميركية".

لكن الجدول الزمني لعملية التسليم غير واضح وتشعر كييف بالقلق من عدم تلقيها الدبابات في الوقت المناسب لصد هجوم روسي جديد محتمل واسع النطاق.