رئيسة مؤسسة زيلينسكا الأوكرانية لـ i24NEWS "نعمل على رعاية آلاف الأيتام وسط الغزو الروسي المستمر"

أسست المؤسسة لتزويد الأطفال الأوكرانيين بما يحتاجونه من تعليم وطب ومساعدات إنسانية، ولكن منذ بداية الحرب أصبح مشروع الرئيسي للمؤسسة هو "إيجاد منزل لكل يتيم".

قالت مديرة مؤسسة زيلينسكا نينا هورباتشوفا، في حديث لها مع i24NEWS ، حول التحديات التي تواجهها بلادها من أجل رعاية آلاف الأيتام وسط الغزو الروسي المستمر، "يوجد حاليًا ما يقرب من 25000 طفل في دور الأيتام والمنازل الداخلية في أوكرانيا، ووُضع 10،000 طفل آخر في دور رعاية من النوع العائلي، في ما اضطر العديد من الأسر إلى الهروب خارج البلاد" .

وأكدت نينا هورباتشوفا على أنه "بالنسبة لنا هذه قضية مؤلمة للغاية، لأن المستقبل في أطفالنا وحقيقة أن الأطفال يفقدون منازلهم ويفقدون والديهم وأقاربهم، ليس لأن صاروخا عرضيا أصاب المنزل، بل المشكلة تتعلق بالطريقة الروسية في شن الحرب"وأضافت هورباتشيفا أن آلاف الأطفال "اختطفتهم روسيا".

ةأشارت إلى أن "سلطاتنا تتعامل مع الأطفال العائدين ... يوجد في روسيا ما يقرب من 16222 طفلاً إذا لم أكن لم تخني الذاكرة وهذه مجرد بيانات رسمية، هذا ما نعرفه وهذا الرقم يختلف جذرياً عما تعلنه روسيا"

وفقا لهورباتشوفا، تمكنت أوكرانيا من إعادة 129 طفلا فقط تم نقلهم قسرا إلى روسيا. وسبق أن اتهمت كييف موسكو بارتكاب "إبادة جماعية" على أساس نقل آلاف الأطفال من المناطق المحتلة بأوكرانيا إلى الأراضي الروسية. ونفى الكرملين هذه المزاعم قائلا إنه "ينقذ" هؤلاء الأطفال

وكانت السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا، قد أسست المؤسسة لتزويد الأطفال الأوكرانيين بما يحتاجونه من تعليم وطب ومساعدات إنسانية، ولكن منذ بداية الحرب أصبح مشروع الرئيسي للمؤسسة هو "إيجاد منزل لكل يتيم".

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