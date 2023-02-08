الإليزيه: ترقب زيارة زيلينسكي لباريس مساء الأربعاء

قال مصدر في الإليزيه إنه من المتوقع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لباريس مساء الأربعاء، على أن يصل الخميس إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء إلى باريس، بعد زيارته إلى لندن، حسبما أعلن قصر الإليزيه، مؤكدا المعلومات الواردة من قناة BFMTV. ومن المتوقع بعد ذلك أن يصل الرئيس الأوكراني يوم الخميس إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي.

وحث زيلينسكي، بعد الظهر، حلفاء أوكرانيا على تسليم "طائرات مقاتلة" لبلاده لكسب الحرب ضد روسيا، وذلك في خطاب ألقاه في لندن أمام أعضاء البرلمان البريطانيين. قال السيد زيلينسكي من أعلى درجات قاعة وستمنستر، أقدم مجلس في البرلمان: "أسألكم أنتم والعالم - بكلمات بسيطة ولكنها مهمة للغاية: طائرات مقاتلة لأوكرانيا، أجنحة من أجل الحرية".

استقبل الرئيس الأوكراني، الذي يقوم بزيارته الثانية خارج بلاده منذ اندلاع الحرب قبل نحو عام، بحفاوة بالغة من قبل أعضاء البرلمان. وأضاف بعد أن قدم لرئيس مجلس العموم خوذة طيار أوكراني من "ملوك" الجيش الأوكراني "أترك البرلمان أشكركم مقدمًا على الطائرات البريطانية القوية" التي تحتاجها أوكرانيا.

مستحضرًا ذكريات الحرب العالمية الثانية والمقاومة البريطانية، شكر فولوديمير زيلينسكي المملكة المتحدة وعلى وجه الخصوص رئيس وزرائها السابق بوريس جونسون، الذي تواجد في البرلمان، على دعمها المبكر. المملكة المتحدة هي ثاني أكبر داعم مالي لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة منذ بداية الصراع، وتدرب العديد من الجنود الأوكرانيين على أراضيها وأعلنت عن تزويد كييف بالدبابات الثقيلة.

قبل ذلك بقليل أثناء تبادل الآراء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في داونينج ستريت، طلب فولوديمير زيلينسكي أيضًا من حلفائه الغربيين تزويده بـ "الأسلحة اللازمة" لوقف الغزو الروسي و "تحرير جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا".