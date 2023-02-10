الجيش الأوكراني: "هجوم روسي كثيف" بالصواريخ والمسيرات "يصيب" منشآت طاقة

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت "ستة صواريخ كروز من طراز كاليبر" و"حوالى 35 صاروخا موجها من طراز اس-300 على منطقتي خاركيف وزابوريجيا

أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت صباح الجمعة "هجوما كثيفا" بصواريخ ومسيرات "أصابت" منشآت عدة للطاقة في أوكرانيا بعد جولة أوروبية للرئيس فولوديمير زيلينسكي طلب فيها بأسلحة إضافية من حلفاء بلاده.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت "ستة صواريخ كروز من طراز كاليبر" و"حوالى 35 صاروخا موجها من طراز اس-300 على منطقتي خاركيف وزابوريجيا" واستخدمت "سبع مسيرات من نوع شاهد". وأضاف في بيان "العدو ضرب مدنا ومنشآت أساسية في أوكرانيا".

وأعلن قائد الجيش الأوكراني الجمعة أن صاروخين روسيين أطلقا باتجاه أوكرانيا، عبرا المجال الجوي لمولدافيا ورومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني على مواقع التواصل الاجتماعي: "في الساعة 10,18 صباحا عبر صاروخان كروز روسيان طراز كاليبر حدود أوكرانيا مع جمهورية مولدافيا. قرابة الساعة 10,33 عبر هذان الصاروخان المجال الجوي لرومانيا. بعدها دخلا مجددا المجال الجوي لأوكرانيا". وقالت رومانيا إن المعلومات "غير مؤكدة"، بينما أكدت مولدافيا أن صاروخا عبر مجالها الجوي.