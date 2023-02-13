أوكرانيا / روسيا : صراع بين الأشقاء

مئات الآلاف من الأوكرانيين الذين يتطلعون إلى التقارب مع الغرب والذين لم يعودوا يدعمون الفساد، يخرجون إلى الشوارع

يعد غزو ​​روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 هو تتويج للصراع بين هذين البلدين الشقيقين الذي يعود إلى أكثر من 8 سنوات، بعد الثورة الأوكرانية في فبراير/شباط 2014، وهو على وجه الخصوص نتيجة لرفض موسكو رؤية جارتها كييف تقترب من الغرب، حيث تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من منطقة نفوذها، جغرافيًا وثقافيًا واستراتيجيًا.

هزت مظاهرات واسعة النطاق في كييف في نهاية عام 2013، لا سيما في ساحة الميدان، ردًا على رفض الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في اللحظة الأخيرة توقيع اتفاقية شراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، تحت ضغط من موسكو. كان البلد، المنهك بالفساد، على وشك التخلف عن السداد.

مئات الآلاف من الأوكرانيين الذين يتطلعون إلى التقارب مع الغرب والذين لم يعودوا يدعمون الفساد، يخرجون إلى الشوارع. وتتحول هذه المظاهرات إلى أعمال شغب، وفي فبراير/شباط ، قمعت القوات الحكومية والميليشيات الموالية لروسيا هذه الاحتجاجات. وتسببت الاشتباكات في مصرع عشرات القتلى، لكنها أدت إلى إقالة فيكتور يانوكوفيتش الذي غادر للبحث عن ملجأ في روسيا. وحل محله أرسيني ياتسينيوك، الذي تولى رئاسة الحكومة المؤيدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

كرد فعل على رحيل يانوكوفيتش، وكذريعة لإلغاء اللغة الروسية كلغة رسمية، التي قدمها الكرملين على أنها حظر على التحدث باللغة الروسية، سيطرت الميليشيات المسلحة على برلمان القرم، وهي منطقة في جنوب أوكرانيا. قدمتها روسيا في عام 1954، حيث يشكل السكان الناطقون بالروسية غالبية السكان.

المتمردون الموالون لروسيا ينتفضون

وانتفضت مقاطعات أوكرانية أخرى بها عدد كبير من السكان الناطقين بالروسية في الأسابيع التي تلت ذلك، ونظمت أيضًا استفتاءات للخروج من حضن كييف. وتحدث هذه الاحتجاجات بشكل خاص في دونباس، وهي منطقة تسكنها أقلية روسية، تجتذبها نشاطها الصناعي المهم الذي يوفر فرص عمل. واندلعت الاشتباكات في نهاية المطاف في خاركيف ودونيتسك وأوديسا ، بينما أرسلت موسكو آلاف العملاء لدعم المتمردين والعناصر الموالية لروسيا.

أدت هذه الأحداث إلى ما سيطلق عليه "حرب دونباس". لتبدو أوكرانيا منقسمة بشدة بشأن الاتجاه الذي يجب أن تسلكه: في المدن الكبرى وفي الغرب، يطمح الشباب المتعلم والمتصل بالانضمام إلى الغرب ، وهذا ليس هو الحال بالضرورة في المدن الصناعية والموانئ والجنوب الشرقي حيث جزء كبير من السكان مرتبط بالصلة مع روسيا.

كما أعلن المتمردون عن جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية ، بدعم عسكري من موسكو ، في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2014، مما دفع الجيش الأوكراني إلى التدخل. ثم أصبح الصراع الدائر في شرق أوكرانيا أماميًا. وسيؤدي إلى 13000 حالة وفاة في غضون 6 سنوات وسيؤدي إلى نزوح ما يقرب من مليون ونصف المليون شخص.

على الرغم من اتفاقيات مينسك، التي تم التفاوض عليها بين آخرين من قبل فرانسوا هولاند وأنجيلا ميركل كجزء من "صيغة نورماندي" الشهيرة لوضع حد للقتال ووضع خطة سلام، تستمر الاشتباكات ، على الرغم من عدة وقف لإطلاق النار ، على المدى الطويل تقريبًا.

ستكون قمة بروكسل في يونيو/حزيران 2021 حافزًا: يتذكر قادة الناتو قرارًا سابقًا ينص على أن تصبح أوكرانيا عضوًا في الحلف. هذه العضوية مرغوبة بشدة من قبل الرئيس الأوكراني الجديد ، فولوديمير زيلينسكي ، الذي يرغب في الحصول على مظلة عسكرية أمريكية للتعامل مع الميول الروسية. ينظم حلف الناتو وأوكرانيا في أعقاب مناورات عسكرية مشتركة أدانتها موسكو بشدة.

وهذا كثير للغاية بالنسبة لروسيا، التي ترفض أن ترى أوكرانيا تفلت من نفوذها. في نوفمبر/تشرين الثاني، أظهرت صور الأقمار الصناعية انتشارًا هائلاً للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية. على الرغم من محاولات الوساطة العديدة من قبل القوى الغربية لتجنب الصراع، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في 21 فبراير/شباط، قبل أن يأمر ببدء "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط في الصباح الباكر، قصفت روسيا أهدافًا مختلفة في البلاد ، ودخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية ، من الجمهوريات المعلنة في الشرق ومن بيلاروسيا في الشمال. إنها بداية الحرب.