الأسلحة التي تحدد الصراع: الأسلحة التي تؤجج الحرب في أوكرانيا

السلاح الأكثر انتشارًا عبر كلا الجانبين هو أيضًا الأقدم في الاستخدام والعمود الفقري للجيش الروسي: المدفعية - لا تقل فاعلية الآن عما كانت عليه في آخر صراع كبير

مضى عام كامل حتى الآن على اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تم في عملية كر وفر الاستيلاء بشكل متبادل على الأراضي بمعارك دامية باستخدام الأسلحة القديمة والجديدة. بدءا بمخزونات الحقبة السوفيتية إلى أحدث الأسلحة العجيبة - فما الذي شكل بوضوح ساحة المعركة في أوكرانيا؟ أو ربما مستقبل الحرب؟

Daniel MIHAILESCU / AFP تشارك قاذفة HIMARS (نظام صاروخ مدفعي عالي الحركة) للجيش الروماني في "EAGLE ROYAL 23" ، وهو تدريب روماني وفرنسي وأمريكي مشترك في ميدان رماية Capu Midia شمال كونستانتا ، على شاطئ البحر الأسود.

قال جندي أوكراني: "على مدى 20 يومًا، بدعم من المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات والجافلين (صاروخ أمريكي محمول موجه مضاد للدروع) - تجاوزنا العدو من اليمين واليسار ودمرنا معداته. أجبرنا العدو على التراجع".

سيطر الجافلين على الأيام الأولى للحرب، حيث تم إرسال قاذفة صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا بشكل جماعي وتركت هذه في أعقابها قوافل مدرعة روسية محترقة.

وكما ورد في المقولة القديمة " إن الأعلى من الأسفل والأسفل من الأعلى"، فقد هيمن الوافد الجديد على ساحة الأسلحة على سماء أوكرانيا: طائرة Bayraktar TB-2 التركية الصنع، وهي طائرة قتالية بدون طيار رخيصة بدون قيود على التصدير كانت تفترس الدروع الروسية. قال المدير الفني لشركة Baykar Technology ، سلجوق بايركتار: "تقوم Bayraktar TB2 بما كان من المفترض أن تفعله: إخراج بعض أكثر الأنظمة المضادة للطائرات تطوراً وأنظمة المدفعية والعربات المدرعة المتقدمة."

لكن تأخير الإجراءات لا يكسب الحروب - مضاعفات القوة تفعل ذلك. وبالنسبة لأوكرانيا، كانت قاذفة الصواريخ الموجهة من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع أكثر أسلحة كييف فعالية حتى الآن. ويرتبط نظام صواريخ المدفعية عالي الحركة (HIMARS) باستهداف الأقمار الصناعية، وقد أصاب مستودعات الذخيرة ونقاط تجمع القوات منذ تسليمه - مما أدى إلى تأثير مدمر. وقال وزير الأمن القومي الأوكراني ومجلس الدفاع، أوليكسي دانيلوف، عن هذا السلاح: «عندما دخل، يمكن لآلة الحرب الروسية أن تشعر على الفور بتأثيره».

وأخيرا على الجانب الأوكراني - ولكن أيضا الروسي - ذاك القديم، ولكنه لا يزال فعالا للغاية، الـ S-300. صممت (صواريخ الأرض جو) لتفجير الطائرات الغربية من الجو، وقد منع وجودها روسيا من استخدام قوتها الجوية في الحرب.

لكن مقاومة أوكرانيا المثيرة للإعجاب وترساناتها المتنامية لم تفلت دون مواجهة - فقد كشفت روسيا النقاب عن أسلحتها العجيبة في الصراع. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "هذه المرة تم تجهيز السفينة بأحدث نظام صاروخي تفوق سرعته سرعة الصوت - 'الزركون' - الذي ليس له ما يعادله، وهذا نظام بحري تفوق سرعته سرعة الصوت - وأسلحة جديدة أخرى".

يمكن للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أن تسافر 27 ضعف سرعة الصوت والمناورة في الغلاف الجوي ومن المستحيل اعتراضها. وقد انضمت هذه إلى صواريخ كاليبر كروز التقليدية التي قصفت شبكة الكهرباء الأوكرانية وحولتها إلى غبار.

لكن روسيا لديها حليف جديد، إيران، وتحاول تغيير حسابات الحرب. وأشار أساف أوريون من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) إلى أنك لست بحاجة إلى " 2 مليون دولار لتحصل على توماهوك أو ملايين الدولارات مقابل كاليبر، ولكن 20000 دولار تعطيك شاهد 136 ... لديه رأس حربي يبلغ وزنه 100 رطل ويفعل بالضبط ما يتعين عليه القيام به".

شاهد -136 هي ذخيرة يتم تداولها. إنها رخيصة ودقيقة ويمكن إطلاقها بكميات كبيرة لتغلب على الدفاعات الجوية - ويقال إن روسيا طلبت الآلاف من طهران.

وتابع أوريون: "ستكتسب إيران بالتأكيد خبرة في المعركة باستخدام تلك الأنظمة وستتنافس ضد الأنظمة الغربية العاملة وتطور علاقات عسكرية مع روسيا، كما هو الحال مع سوريا، ولكن بشكل أكثر عمقًا".

لكن السلاح الأكثر انتشارًا عبر كلا الجانبين هو أيضًا الأقدم في الاستخدام والعمود الفقري للجيش الروسي: المدفعية - لا تقل فاعلية الآن عما كانت عليه في آخر صراع كبير في أوروبا، عندما قال ستالين، كما يُقال، "المدفعية هي إله الحرب".

مع انقضاء العام الأول على الحرب تم استخدام أسلحة أثقل في النضال. تعهد الغرب بالدفع بمئات دبابات القتال الرئيسية الحديثة في المقدمة، وعلى الرغم من أن روسيا لم تكشف بعد عن ردها، إلا أن المدافع لا تزال تزمجر بينما ينتظر كل جانب أن تحدث انفراجة.