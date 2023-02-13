خاص من كييف/الحرب والبرد يثقلان معاناة الأوكرانيين في ظل انقطاع الكهرباء

مراسلنا يرصد معاناة المواطنين الأوكرانيين بعد مرور عام على الحرب

تعيش الشابة ألونا في العاصمة الأوكرانية كييف وتستيقظ في أحيان كثيرة على أصوات انفجارات تهز العاصمة حالها حال المدن الأوكرانية الأخرى، هذه الهجمات التي تستهدف المباني السكنية وباتت تستهدف أيضاً مصادر المياه والكهرباء والتدفئة وتسببت انقطاعا و ضررا كبيراً و فاقمت من معاناة مواطني البلاد والتي بدأت في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي.

تقول ألونا إنها تذهب في صباح كل يوم إلى عملها في وسط المدينة محملة بمشاعر الخوف والهلع من سقوط صاروخ على رأسها، وتخشى من انقطاع التيار الكهربائي وعدم قدرتها على شحن هاتفها و انعزالها عن العالم وعدم قدرتها على التواصل مع أهلها وزوجها الذي يعمل في إحدى مؤسسات الدولة، وتقوم بعملها في الآونة الأخيرة ما بين المكتب عندما يكون هناك كهرباء وعندما يتم فصل التيار الكهربائي تذهب لنقاط الصمود التي دشنتها الدولة للمواطنين بشكل مجاني حيث تحتوي هذه النقاط على مولدات ومصادر للطاقة والتدفئة والمياه وبعض المشروبات الساخنة من أجل مساعدة السكان في التخفيف من هذه الأزمة التي قد تستمر لعدة أشهر اضافية حسب الحكومة الأوكرانية.

Moatasem Abed\i24NEWS نقاط الصمود التي دشنتها الدولة الاوكرانية للمواطنين لتوفير الخدمات لهم

الحرب غيرت كثيرا من معالم المدينة حيث أصبحت غارقة في الظلام و كئيبة ولا يوجد أي معالم فرح مع الحرب، حتى في أعياد رأس السنة الميلادية كانت مختلفة وبدون أي طعم واضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير في أسعار السلع، حسبما ترى لودميلا بيتريفنا، حيث تعمل لودميلا في احدى الصيدليات في المدينة وتتابع عن كثب الأوضاع الصعبة حيث تضطر للذهاب للعمل يومياً في وقت أبكر من المعتاد منذ أربعة أشهر من أجل تشغيل المولد الكهربائي الخاص بالصيدلية لأن هنالك بعض أنواع الأدوية يجب أن تبقى في الثلاجات لكي لاتتلف، وتؤكد لودميلا بأنها تفكر جدياً في الهجرة بسبب الوضع السيء في البلاد ولكنها لا تستطيع أن تترك ابنها الذي لا يمكنه المغادرة بسبب الحرب.

تتمنى لودميلا انتهاء الحرب والعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع في السابق لكنها غير متفائلة بذلك بحسب ما تشاهده وتقرأه في وسائل التواصل الاجتماعي، وتشير إلى أن معاناتها مع انقطاع التيار الكهربائي حيث تقطن في شقة بالطابق الرابع عشر في احدى المباني السكنية الشاهقة وبالتالي من الصعب الخروج من المنزل والعودة بسبب المصعد و اضافة إلى أنها تعاني من مشاكل صحية في قدميها من مدة ولا تستطيع العودة لبيتها باستخدام الدرج، وتضيف بأنه عند قطع التيار الكهربائي تبقى لأيام بدون ماء ولا اتصالات ولا تدفئة في هذا الشتاء القارص ولا يمكن طهي الطعام لأن الطباخ أيضاً يعمل باستخدام الكهرباء، وبالتالي تضطر إلى أن تأكل ما هو موجود أو الجوع لليوم التالي.

سيرهي ايفانوفيتش والذي يعمل في احدى الشركات يجد صعوبة في العمل في ظل انقطاع شبكة الاتصالات وخدمات الانترنت، ويضطر للبحث عن مطاعم أو مقاهي لديها مولدات كهرباء والتي بات صوتها المزعج من احدى علامات المدينة على حد قوله، وشبكات انترنت "ستار لينك" والتي توفر خدمة الانترنت عن طريق الأقمار الصناعية وتعتبر مكلفة و غير منتشرة بشكل كبير اضافة إلى وجود أعداد كبيرة داخل هذه الأماكن مما يصعب فرصة وجود مكان للجلوس في مثل هذه الأماكن وارتفاع أسعار خدماتها.

سيرجي يواجه صعوبة في الاستحمام وغسل ملابسه في ظل انقطاع طويل في المنطقة التي يقطن بها حيث يشير إلى أنه بقي أكثر من ثلاث أيام بدون كهرباء ولا ماء ولا مصدر للتدفئة في بدلية شهر كانون ثاني/ديسمبر الماضي نتيجة للقصف الروسي الئي استهدف منشآت الطاقة في العاصمة كييف.

لا يعلم إلى متى ستستمر الحرب ولكن ليس لديه شك بأن بلاده ستنتصر في نهاية المطاف على الرغم من كل هذه المعاناة.

Moatasem Abed\i24NEWS لحوم بأسعار عالية في الأسواق الأوكرانية

Moatasem Abed\i24NEWS نقاط الصمود التي دشنتها الدولة الاوكرانية للمواطنين لتوفير الخدمات لهم