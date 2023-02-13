عام على الحرب في أوكرانيا: خسائر باهظة ومخاوف من مواجهة مباشرة لروسيا مع الغرب

تحليل عميق لسير الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية والى الخسائر التي أسفرت عنها الحرب

في شهر كانون ثاني/ديسمبر 2021 نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر من المخابرات الأميركية أن الكرملين يخطط لشن هجوم متعدد الجبهات، في وقت مبكر من 2022 أوكرانيا. وكان الحديث حينها عن استعانة موسكو بحوالي 175 ألف جندي روسي. بعد مرور أسابيع قليلة على التقرير، الذي لم يأخذه البعض في أوروبا محمل الجد، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب في 24 من شباط/فبراير 2022 عما وصفه بـ" عملية عسكرية" بهدف "تجريد أوكرانيا من السلاح واجتثاث النازية منها"، ليكون الخطاب الشرارة الأولى التي أعلنت بداية الحرب.

بوتين مصمم على تنفيذ خطته

توالت إدانات القادة الأوروبيين للخطوة الروسية وبدأ التكتل الأوروبي، وحلف الناتو، ومجموعة السبع سلسلة اجتماعات طارئة للتفكير في طريقة الرد وتشكيل تحالف للرد على بوتين. البداية كانت ببعث إشارات لموسكو تفيد أن الناتو لا يخطط لضم أوكرانيا لحلف الناتو. لكن مع الوقت بدى جليا أن خطة بوتين كانت هي السيطرة على كل الأراضي في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا. موازاة مع العمليات العسكرية الروسية، انتهى التصويت على استفتاء ضم منطقتَي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا (شرق) وفي منطقتَي خيرسون وزابوريجيا الخاضعتين لسيطرة الروس (جنوب)، كما خطط له بوتين. وأدان الغرب الاستفتاءات معلنا أنه لن يعترف بنتائجه.

سلاح العقوبات والطاقة

في البداية واجه الغرب روسيا بالعقوبات الاقتصادية آو ما يوصف بـ"الحرب بلا نار"، في محاولة لثنيها عن غزو أوكرانيا. ومنذ بداية الحرب فرضت عقوبات غير مسبوقة من حيث الكم والكيف على المؤسسات المالية والاقتصادية الروسية، والمقربين من بوتين. وبدورها ردت روسيا بإغلاق خط غاز "نورد ستريم1" تحت ذريعة "القيام بأعمال صيانة". لكن الغرب اتهم روسيا بـ"استخدام الطاقة كسلاح"، لبدأ البحث عن بدائل كالعودة إلى الوقود الاحفوري والطاقة النووية والغاز المسال من خارج القارة الأوروبية.

ولزيادة الضغط على موسكو وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات لتشمل قطاع التعدين الروسي. غير أن آمال الغرب خاب بعد فشل العقوبات في دفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار. الأكثر من ذلك، فالعكس هو الذي حصل. واستفادت خزينة الدولة الروسية من عائدات النفط والغاز حتى من بلدان الاتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع أسعار مصادر الطاقة الروسية. خلال ستة أشهر منذ اندلاع بلغت إيرادات روسيا 158 مليار يورو من صادرات الوقود. وكان الاتحاد الأوروبي على رأس الزبائن، ثم الصين فتركيا.

تحديد سقف أسعار الطاقة والنفط

وأمام ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا فرض الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من الاجتماعات والخلافات، توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022 إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي. وفي نفس الشهر دخل قرار دول مجموعة السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي واستراليا بتحديد سقف لسعر النفط الروسي حيز التنفيذ. وأمام ارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار خرج الأوربيين الغاضبون للتظاهر ومطالبة حكومات بلدانهم برفع الأجور.

اتفاقية الحبوب بوساطة تركية وأممية

وبينما بدأت أزمة الغذاء تتفاقم في العالم، توصل الجانبان الروسي والأوكراني بوساطة تركية وأممية في الـ 22 من تموز/يوليو عام 2022 إلى اتفاق يسمح بعودة صادرات الحبوب الأوكرانية إلى مستوى ما قبل الحرب. وقبل يومين من انتهاء سريان الاتفاق، تنفس العالم الصعداء بعد تمديد العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية شهر نوفمبر من العام الماضي لمدة 120 يوما إضافية، في حين قالت روسيا إنها لن توقف الاتفاق. لكن البلدان يتهمان من حين لآخر بعضهما بخرق بنود الاتفاق.

بعد أشهر من التردد السلاح الغربي يصل إلى أوكرانيا

في البداية كانت الدول الأوروبية مترددة في الاستجابة لمطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتسليم أسلحة لكييف، وليس الدعم المالي فقط. واحتضنت القاعدة العسكرية الأمريكية "رامشتاين" بغرب ألمانيا اجتماعين للحلفاء الغربين بقيادة واشنطن في هذا الصدد. الأول في مايو 2022، حول تسليم أسلحة ثقيلة مثل المدفعية والمروحيات والطائرات المسيرة لأوكرانيا، الثاني في فبراير 2023 حول الدبابات الثقيلة. وأمام الدعم العسكري الغربي المتواصل قالت موسكو إن تزويد أوكرانيا بالسلاح "يؤدي لإطالة أمد العملية العسكرية". ومن جانبها تتهم المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية الاستعانة بالأسلحة الإيرانية بما في ذلك طائرات "شاهد 136" الانتحارية.

فشل مساعي توسيع حلف الناتو

وبينما تحاول موسكو حسم المعركة في الميدان، عقد حلف الناتو قمة تاريخية في مدريد شهر تموز/يوليو 2022 لصياغة "استراتيجية جديدة لردع موسكو". تعهد قادة الحلف في بيان القمة بإدانة استمرار "عدوان" موسكو على كييف، واعتبار روسيا مسؤولة عن الكارثة الإنسانية وأزمة الغذاء والطاقة. كما اعتبروا "روسيا هي التهديد الأكبر للحلف وسلامته واستقراره". كما تضمن جدول الأعمال توسعة الحلف بانضمام فنلندا والسويد. غير أن الفيتو التركي المستمرة حال دون التحاق البلدين بالحلف.

الحرب بلغة الأرقام

ووفقًا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أسفرت الحرب في أوكرانيا عن أسرع وأكبر نزوح للسكان منذ عقود. وأجبر ما يقرب من 14 مليون شخص على ترك منازلهم، بينما فر أكثر من سبعة ملايين أوكراني إلى الخارج. ورغم غياب أرقام دقيقة لعدد الوفيات، روسيا صرحت في شهر كانون ثاني/سبتمبر من العام الماضي أنها فقدت نحو ستة آلاف جندي. أما أوكرانيا فقالت إنها فقدت نحو 13 ألفا. ومنذ بدابة الحرب تدفق على أوكرانيا مقاتلون أجانب بهدف الانضمام إلى هذا المعسكر أو ذاك. كما أن الحرب في أوكرانيا أحيَت المخاوف من نزاع نووي محتمل.

والآن بعد مرور حوالي سنة على انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا، لم يبد أي طرف رغبة حول إيجاد حل سياسي من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات. ويرى الخبراء الأمنيون والسياسيون أن أمد الحرب، وستكون المواجهات مفتوحة على عدة خيارات وسيناريوهات مختلفة ستكون لها تداعيات على روسيا وعلى الغرب والسياسة الدولية ككل.