الصراع الروسي الأوكراني: هل هو تمهيد لحرب عالمية ثالثة؟

تتمثل الخطوة التالية في تزويد كييف بطائرات مقاتلة ، وهو إجراء من شأنه أن يمثل مشاركة سيئة السمعة ، حتى لو كانت لا تزال غير مباشرة ، لحلف شمال الأطلسي في الصراع.

بعد عام من بدء الأعمال العدائية ضد أوكرانيا ، تستعد روسيا لهجوم الربيع الكبير، تساعدها إيران وكوريا الشمالية بإمداد متزايد باستمرار من الأسلحة المدمرة، بما في ذلك الطائرات "الانتحارية" بدون طيار. من جانبهم، تضطر الولايات المتحدة وأوروبا إلى توحيد القوات الأوكرانية من خلال زيادة الإمداد بنفس القدر من الذخيرة ومعدات الدفاع المضادة للطائرات، فضلاً عن كمية هائلة من المركبات المدرعة والأسلحة، والقذائف من جميع الأنواع، بما في ذلك أحدث الأسلحة، توريد الدبابات التي تتطلب تدريبًا مباشرًا للقوات الأوكرانية.

هناك تحول تدريجي من الدعم الدفاعي والإنساني البحت في البداية إلى الدعم التكتيكي والهجومي. والخطوة التالية المتوخاة هي التزويد المحتمل بطائرات مقاتلة، وهو إجراء من شأنه أن يمثل تدخلاً سيئا، حتى وإن كان لا يزال غير مباشر، لحلف شمال الأطلسي في الصراع، في ما يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا أكثر ولا أقل، باستخدام الأسلحة النووية.

في أواخر يناير/كانون الثاني المنصرم، طلب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أثناء زيارته لسيول، من كوريا الجنوبية "زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا". وحذر من انتصار محتمل لـ "الاستبداد"، معترفًا بوضوح بأن أوكرانيا أصبحت خط دفاع ضد معتد يهدد العالم الحر. فهل يمكن أن تصبح رأس حربة لها؟

إلى جانب الإجراءات العسكرية، كان للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا تأثير دفع الأخيرة لمطالبة الصين بالمساعدة في الالتفاف عليها. في الواقع، ممر جديد يربط روسيا بإيران، للهروب من أي سيطرة أمريكية أو أوروبية، يمتد الآن إلى جنوب شرق آسيا، عبر الهند، حيث ترفض الدول الآسيوية ككل أي تدخل في الحرب الدائرة، وتكتفي في الوقت الحالي بصمت "متواطئ" تجاه الكرملين.

غير أن الصين في الآونة الأخيرة كسرت صمتها، ووجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، ودعت واشنطن إلى الوقف الفوري من تزويد أوكرانيا بشحنات الأسلحة، وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "الولايات المتحدة هي المبادر الأكبر" للوضع.

ومن جهته قال المتحدث باسم الدبلوماسية الصينية: "إذا كانوا مهتمين حقًا بالشعب الأوكراني، فإنهم سيوقفون تسليم الأسلحة"وتابع "إنها تطيل أمد الصراع وتجعله أكثر حدة. من الضروري تعزيز خفض التصعيد بشكل مسؤول وخلق بيئة وظروف مواتية لمفاوضات السلام."

وتكشف هذه التصريحات كيف أن زيادة المساعدات لأوكرانيا يشكل "تصعيدًا" وامتدادًا للصراع إلى ما وراء بعده الإقليمي أولاً، ثم إلى ما وراء حدود أوروبا، لينتشر شيئًا فشيئًا إلى بقية العالم.

في جانب أمريكا اللاتينية، أو حتى إفريقيا، دون أن ننسى الدول العربية، يظهر الجميع ممانعة. لقد رفضت البرازيل والأرجنتين للتو إرسال أسلحة إلى كييف. رفض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا طلبًا من الحكومة الألمانية لتزويد أوكرانيا بذخيرة دبابة ليوبارد. لا تزال العديد من الدول تعتمد على روسيا في احتياجاتها من الطاقة والغذاء. البرازيل، على سبيل المثال، لا تستطيع الاستغناء عن استيراد الأسمدة الروسية لزراعتها. لكن تحت ضغط من الولايات المتحدة من ناحية، ومن الصين من ناحية أخرى، سيتعين على هذه الدول قريبًا أن تنتهي باختيار جانب.

في الوقت نفسه، فإن التوسيع المحتمل لأوروبا (البوسنة ومولدوفا) وحلف شمال الأطلسي (السويد وفنلندا) يبرز هذا الانقسام من خلال "الكتل" التي تذكر بأوقات الحرب الباردة. كما كان الحال في ذلك الوقت، أصبحت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، مرة أخرى تحت سيطرة الحكم الأمريكي ضد الشرق والصين، ليس هناك شك في أن الصراع الروسي الأوكراني يؤدي إلى معادلة جيوستراتيجية جديدة ليس لديها ما يطمئن.

في مواجهة هذا الوضع المقلق، يُطرح السؤال حول جدوى "خفض التصعيد" أو معاهدة سلام محتملة أو أشكال ممكنة لوقف إطلاق النار؟. ما لم يكن قد فات الأوان للتراجع عن اشعال فتيل الحرب، حيث عبر الكثيرون عن قلقهم، بمن فيهم الناشط في مجال حقوق الإنسان والمحامي أرنو كلارسفيلد، عن خطر اندلاع حرب عالمية جديدة تكون هي الثالثة، ويتهم أوكرانيا ببذل كل ما في وسعها لجر الناتو إلى داخلها، حيث نشر كلارسفيلد مقالا على الإنترنت مهم بعنوان: "لا للحرب العالمية الثالثة لدونباس!"