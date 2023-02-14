كيف تصمد أوكرانيا في الحرب ضد روسيا؟

كيف انتقلنا من مناقشة السرعة التي ستسقط بها كييف إلى مناقشة الخطط الواقعية لهزيمة روسيا النهائية؟

منذ ما يقرب من عام واحد من اليوم، في الشهر الذي سبق الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، كان العالم يناقش مدى سرعة سقوط كييف، سواء في غضون 72 ساعة أو ربما أكثر من ذلك بقليل. اليوم في 14 فبراير/شباط من عام 2023، نناقش خططًا واقعية لهزيمة روسيا النهائية والأدوات التي تحتاجها أوكرانيا لإنهاء هذه الحرب بشكل أسرع.

كيف انتقلنا من هناك إلى هنا، على الرغم من أن الكثيرين لم يمنحوا أمتنا حتى فرصة قبل عام واحد فقط؟ كانت هناك عدة عوامل واضحة للعيان:

لقد نجحت أوكرانيا في النجاة من الضربة الأولى والأكثر فظاعة وإنقاذ عاصمتها. بفضل تحذيرات المخابرات الغربية، حيث أعدت القوات المسلحة الأوكرانية نفسها. وفي الساعات الأخيرة التي سبقت لحظة الحقيقة، تمكن الجيش الأوكراني من نقل معداته، وأنقذ الكثير من قواته وأجهزته من الهجمات الصاروخية الروسية المدمرة على القواعد في جميع أنحاء البلاد.

كما نجح الجيش الأوكراني في الحفاظ على نفسه كنظام مركزي خاضع للسيطرة الكاملة، وتجنب أن يصبح محبطًا، وهو أمر مهم للغاية. وقد حقق نجاحًا صعبًا لأن روسيا وحدها، بصفتها مهاجمًا، اختارت توقيت واتجاه أول ضربة رئيسية لها. لا يمكن للجيش الأوكراني الصغير أن يقاوم القوة العملاقة المعبأة لروسيا، ولا أن يغطي كامل حدوده بالكامل في بلد بحجم فرنسا.

لم ترغب القيادة الروسية أبدًا في أن تكون هذه حربًا شاملة على غرار الحرب العالمية الثانية. بدلاً من ذلك، استهدفوا وحداتهم المحمولة جواً للسيطرة على مطار هوستوميل، بالقرب من كييف، ثم اندفعوا إلى الأمام بقوات إضافية، وتمكينهم من الاستيلاء على حكومة المدينة، وقتل أو القبض على القيادة الرئيسية لأوكرانيا.

لقد أرادوا بذلك قطع رأس أوكرانيا وزعزعة استقرارها وإحباط معنوياتها بعمل حاد وسريع ودقيق. وبالتالي "العملية العسكرية الخاصة". لكن الهبوط الجريء في مطار هوستوميل فشل. وكان على أسراب القوات الروسية النظامية التي توقعت فقط احتلال بلد مزعزع بالفعل أن تكثف تقدمًا واسع النطاق.

توغلت القوافل الروسية العملاقة في عمق الأراضي الأوكرانية، سيئة التنظيم وتحت الحماية. كان عليهم التحرك على طول عدد قليل من الطرق السريعة الرئيسية، وتوجيههم عبر الغابات الكثيفة والمستنقعات في شمال أوكرانيا. مما يجعلها أهدافًا سهلة للفرق الأوكرانية الصغيرة عالية الحركة والمسلحة بأسلحة خفيفة مضادة للدبابات، مثل Javelin و NLAW، التي نصبت لهم كمينًا في المستنقع. وسرعان ما دمرت هذه التكتيكات القوافل، مما سمح للأوكرانيين ليس فقط بتدمير ولكن أيضًا الاستيلاء على الكثير من المركبات الروسية - المهجورة والخالية من الوقود على جانب الطريق.

تعثرت القوات الروسية في ضواحي المدن الهامة مثل كييف وخاركيف وسومي وتشرنيهيف، حيث واجهوا مقاومة شرسة إلى جانب الضربات من المدفعية الأوكرانية ذات الخبرة والدقة. لهذا السبب كان هناك الكثير من اللقطات للقوافل الروسية المدمرة في أواخر فبراير /شباط ومارس/آذار المنصرمين.

وبسبب ضعف الخدمات اللوجستية وعدم كفاية القيادة والسيطرة، تكبد أقوى تشكيل روسي خسائر فادحة. كان لدى روسيا ما يقرب من 150 ألف جندي مُعدَّين للعملية بأكملها، وهو ما لم يكن كافيًا على الإطلاق ضد بلد كبير مثل أوكرانيا، خاصة إذا قدم المدافعون مقاومة منظمة وفعالة. علاوة على ذلك، نشر الكرملين قواته داخل منطقة عملاقة على طول الحدود الأوكرانية، من كييف إلى دونباس وشبه جزيرة القرم.

نتيجة لذلك، كانت الضربة الأولى الفاشلة أكثر أخطاء روسيا فتكًا. لكن لسوء الحظ، سارت أمور كثيرة بشكل خاطئ بالنسبة لأوكرانيا في الجنوب. سمحت الإخفاقات الأوكرانية لروسيا بالاستيلاء بسرعة على خيرسون ومليتوبول، والمضي قدمًا على طول ساحل بحر آزوف دون مقاومة كبيرة. وقد أدى ذلك إلى الحصار المأساوي وتدمير ماريوبول - في وقت أقرب بكثير مما توقعته القيادة الأوكرانية.

لذلك اضطرت روسيا إلى الانسحاب من شمال أوكرانيا - وضيق هدفها بشكل كبير من الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها - إلى دونباس فقط. أعادوا تنظيم صفوفهم ، ونشروا تجمعا عسكريا أكثر كثافة وكثافة في شرق أوكرانيا ، وهاجموا مرة أخرى بدعم من تشكيلات المدفعية الضخمة التي دمرت كل شيء يقف في طريقهم ، سواء كانت الدفاعات الأوكرانية أو المدن المحلية.

من جهتها واصلت أوكرانيا تقديم مقاومة شديدة في دونباس أيضًا. وكانت لها مواقع قوية في المنطقة المحصنة، وقررت الاستمرار في استنزاف القوات الروسية في قتال حضري شرس ومكلف. وقد ساعد ذلك البلاد على كسب الوقت وإكمال التعبئة الكاملة لقواتها المسلحة.

أعطى إراقة دماء العديد من الجنود الأوكرانيين السياسيين والدبلوماسيين الوقت لإقناع الغرب باتخاذ قرار سياسي صعب - لتزويد أوكرانيا بمعدات متطورة، مثل أنظمة المدفعية والصواريخ. بدون ذلك، ستنفد الأسلحة الثقيلة في أوكرانيا وتخسر الحرب على المدى الطويل.

وبحلول شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز من عام 2022 ، كانت روسيا منهكة للغاية وسط القتال الوحشي في دونباس لدرجة أنها توقفت فعليًا عن إحراز تقدم كبير منذ ذلك الحين. واستمرت أنظمة مثل HIMARS أو M270 في تقويض الإمدادات اللوجستية والذخيرة الروسية، مما أضعف الميزة الأكثر أهمية لروسيا: المدفعية.

نتيجة لذلك، في خريف عام 2022، تكبدت القوات الروسية المتدهورة هزائم كبيرة في خيرسون ومنطقة خاركيف وشمال دونباس. لقد فقدوا معاقل ونقاط نقل مهمة كانت حيوية لغزوهم. استولت أوكرانيا على اليد العليا، مما دفع الكرملين إلى التحول إلى سياسات خطرة مثل التعبئة الروسية أو التجنيد الجماعي للسجناء الذين لقوا حتفهم في هجمات الموجة البشرية المجنونة على الخطوط الأوكرانية.

يواصل الكرملين الآن ربح الوقت بهذه التكلفة لتكوين جيوش عملاقة جديدة، على أمل إغراق أوكرانيا بها. لكن الأمر يتطلب الكثير من الوقت والموارد. لهذا السبب تطلب أوكرانيا الآن إمدادات ضخمة حقًا من الأسلحة الثقيلة. حتى يتمكن الجيش الأوكراني من تنفيذ عمليات هجومية جديدة بنجاح وإلحاق هزيمة نهائية بالجيش الروسي في أوكرانيا: قبل أن يتمكن الكرملين من استكمال التعبئة على نطاق واسع.

في الغضون، يجب تجريد روسيا من قدرتها على الاستمرار في هذه الحرب، الهجومية أو الدفاعية، وسيكون ذلك نهاية هذه الحرب وبداية مفاوضات السلام.