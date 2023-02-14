إسرائيل بين مطرقة واشنطن وسِندان موسكو

الحرب في أوكرانيا تتطلب من إسرائيل اتخاذ موقف حاسم منها والذي لم تتخذه بعد بسبب علاقاتها القوية مع واشنطن وموسكو

بين مطرقة تحالفها الاستراتيجي والتاريخي مع واشنطن وبين سندان رغبتها في الحفاظ على علاقة جيدة مع روسيا الجارة الجديدة والتي باتت تحكم الأجواء السورية، تناور إسرائيل في محاولة منها للتملص من ضرورة ابداء موقف في الحرب الأوكرانية.

المناورة بدأت في محاولات، ولدت ميتة، من قبل رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت للعب دور الوسيط بين كييف وموسكو، واستمرت بالموافقة على امداد كييف بخوذ ومساعدات إنسانية وانتهت باستعداد حكومة نتنياهو التفكير في تقديم أسلحة دفاعية لكييف، أسلحة لا يمكن لها ان تغير مسار الحرب او تشكل تهديد على الأمن الروسي.

رئيس المعارضة الحالي يائير لبيد وخلال توليه الحكومة الإسرائيلية في الاشهر الأخيرة من العام الماضي حاول الخروج عن خط الحياد التقليدي لإسرائيل عبر التنديد بحرب روسيا والتأكيد على ان إسرائيل جزء من المحور الغربي الليبرالي، الا ان اقطاب المنظومة الأمنية كانوا له بالمرصاد لضمان عدم انتقال الأقوال الى الأفعال.

وصول سوريا عسكريا عام 2015 الى الشرق الأوسط عبر بوابة الحرب الأهلية السورية اضطر الحكومات الإسرائيلية وتحديدا رئيس الوزراء نتنياهو، للمرة الأولى منذ ستينات القرن الماضي، للمناورة بين الدولة العظمى الأولى في العالم وبين القيصر الذي يسعى لإعادة امجاد الدب الأحمر. فإسرائيل التي كانت دائما عضو أساسي في المحور الأمريكي، ككثير من دول المنطقة قرأت التحول في خارطة التوازنات الدولية وانتقال العالم الى مرحلة زعزعة مبدأ القطب الواحد. الحكومات الاسرائيلية لم تتجاهل صعود الصين، رغم رضوخها لابتزازات واشنطن فيما يتعلق بالبعد الاستراتيجي في علاقاتها الاقتصادية مع بكين، أصرت على إقامة حد ادنى من العلاقة الاقتصادية الغير تكنولوجية مع المارد الشيوعي الأسيوي.

لكن العلاقة مع روسيا مختلفة، فالرضوخ الى ضغط واشنطن في سياق الصين أفقد الاقتصاد الإسرائيلي عدة مليارات او عدة عشرات من المليارات، لكن الرضوخ الى الضغط الأمريكي بشأن روسيا كان سيعني فقدان إسرائيل لحرية الحركة العسكرية في سوريا ولتهديد أمنها القومي تهديدا مباشرا على المستوى التكتيكي، عبر تأزيم الوضع الميداني في سوريا، وعلى المستوى الاستراتيجي، عبر اصطفاف إسرائيل بشكل واحد في معسكر العداء لروسيا مع ما يعنيه الأمر ، من تحول في المعدات المسموح للجيش السوري استخدامها في روسيا وربما تغيير سياسة روسيا كليا تجاه إسرائيل وصولا الى حلف دفاع مشترك بين موسكو وطهران الامر الذي من شأنه إزالة الخيار العسكري الاسرائيلي ضد ايران عن طاولة الخيارات.

نتنياهو يعود مجددا للعب دور الوسيط، او للادعاء بأنه يريد لعب دور الوسيط، في تكرار لمحاولات خصمه نفتالي بينيت التهرب من ضرورة اتخاذ موقف في هذه الحرب، أملا منه ان تُحسم هذه الحرب، او أن يصحو الغرب من تبعيته لواشنطن، او ان ينشغل بايدن في أزماته الداخلية او أن تتغير الإدارة في البيت الأبيض.

والى حين يحصل أي من هذه السيناريوهات يصلي الاسرائيليون الا يدخلهم حيادهم هذا في مواجهة مع الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض، في وقت تنتظر إسرائيل من الولايات المتحدة موقف لا غبار عليه في حال استمرت ايران في سباقها نحو النووي، فالملف النووي الإيراني حاولت الإدارة الديمقراطية الأخيرة ، إدارة أوباما مساومة إسرائيل عليه بالملف الفلسطيني، ملف يحاول شركاء نتنياهو اليمينيون ، الإمساك بنتنياهو من خلاله كرهينة لتخليصه من محاكمته الشخصية في ملفات فساده. فبين بوتين وزلينسكي، وبايدن وبن جفير وملفات فساد ومحاكمة يجد نفسه نتنياهو مضطر على استخدام مهاراته البهلوانية السياسية، بهلوانية ساعدته على تجاوز كافة خصومه لقرابة عقد ونصف من الزمن، فهل تساعده على تجاوز عام من حرب يعتقد الاسرائيليون انه لا ناقة لهم فيها ولا جمل.