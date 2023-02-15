تحليل: زيلينسكي سيواجه عقبات أكثر بعد ارتفاع نسبة الداعمين له

يمكن الافتراض أن رفضه الاستجابة للحث الغربي على الفرار من كييف - وإصراره على قيادة أمته ساهم في هذا التغيير في التصور

تعرف نسبة الداعمين لفولوديمير زيلينسكي، داخل بلاده منذ بداية الحرب ارتفاع حيث بلغت أكثر من 90 في المائة، الأمر الذي لم يكن دائمًا على هذا النحو، حيث حوالي ربع الأوكرانيين فقط دعموه قبل حوالي شهرين من الغزو.

يمكن الافتراض أن رفضه الاستجابة للحث الغربي على الفرار من كييف - وإصراره على قيادة أمته بغض النظر عن التهديدات التي تتعرض لها حياته - ساهم في هذا التغيير في التصور، يحافظ زيلينسكي على شعبيته لأنه يفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة في الساحة الدولية ويفخر بشعبه.

لكن الأصوات المشككة في أدائه قبل الحرب لم تختف: بما في ذلك الانتقادات لازدرائه التحذيرات التي سبقت الغزو، وعدم الاستعداد في جنوب البلاد، الذي سقط الكثير منه في أيدي الروس؛ وتخفيض ميزانيات الدفاع قبل الحرب.

ويحاول زيلينسكي عدم الخوض في قضايا النقد داخل بلاده، ويريد التعامل مع الصورة الكبيرة التي هي أكثر أهمية وحيوية هذه الأيام، الرئيس منخرط حاليًا في جهود مكثفة لتوحيد والحفاظ على التحالف الدولي الساعي لتحقيق نصر أوكراني.

وهو يعلم أن هذا هو دور حياته الذي يجب أن يفوز به لبلده ولصالحه وضد أي نقد داخلي.

النقد الداخلي

يختلف الموقف داخل أوكرانيا تجاه زيلينسكي وسيكون من غير الدقيق ربط مواطني أوكرانيا تلقائيًا برئيسهم، كما أنه من المضلل الاعتقاد بأن أولئك الذين يرفضون التنازلات الأوكرانية مع روسيا يقفون تلقائيًا إلى جانب زيلينسكي، أو يعتبرون أنفسهم من مؤيديه.

نعم، يحترمه الأوكرانيون ويقدمون له دعمهم في زمن الحرب للجهود الأساسية التي يبذلها على المسرح الدولي، لكن في أوكرانيا، هناك أيضًا مستوى عالٍ من عدم الثقة تجاه السلطة، ويعرف المواطنون متى ينتقدون قادتهم، ومتى يجب عليهم الاستماع إلى النقد، المجهود الحربي والوحدة المطلوبة في هذا الوقت وضعت جانبا المعارك السياسية البارزة ، لكنهما لم يقضيا عليها نهائيا.

أحد الأمثلة الحديثة هو النقد الحاد الذي نشأ داخل الدولة بعد تصريح إشكالي من أوليكسي أريستوفيتش، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، حيث ادعى خطأ أن "مبنى سكني في دنيبرو قد أصيب ودُمر نتيجة اعتراض أوكراني لصاروخ روسي"، ولم تترك الانتقادات العلنية القاسية الكثير من الخيارات، ولتجنب الإضرار بصورة مكتب الرئيس بأكمله، أعلن أريستوفيتش استقالته.

مثال آخر هو الفصل الجماعي للمسؤولين الأوكرانيين - بما في ذلك في وزارة الدفاع ومكتب الرئيس - بعد العديد من فضائح الفساد.

الرئيس الفنان

فولوديمير زيلينسكي، الذي يتمتع بخبرة في مجال الترفيه والثمثيل أكثر من السياسة، يصتدم ببعض عدم النضج والأصالة، على الرغم من شعبيته في العالم، إلا أنه تمكن من الحفاظ على الشعور بالتحدث على مستوى العين، وبطريقة عفوية وطبيعية.

ويمكن للمرء أن يحدد بوضوح الصفات في زيلينسكي التي تجعله محبوبًا للناس خلال زيارته لواشنطن - زيارته الأولى خارج أوكرانيا منذ بداية الغزو الشامل في 24 فبراير/شباط، في اجتماعهم الأول، قدم زيلينسكي الولايات المتحدة الرئيس جو بايدن مع جائزة مُنحت لجندي أوكراني ، بينما كان يشكر مرارًا الشعب والرئيس الأمريكي على دعم بلاده. في تلك اللحظات ، أعطى انطباعًا عن رجل يتحدث دون نص مُعد - كلماته عفوية ومن القلب - في بعض الأحيان يبدو محرجًا من موقفه. لكن خلف كل ذلك كان هناك شعور بالإخلاص والفخر.

بصفته فنانًا عمل لسنوات عديدة في وسائل الإعلام، يفهم زيلينسكي التلفزيون وكيفية جذب الانتباه. إنه يعرف كيف يضحك الناس، أو متى يُظهر أنه معجب أو متأثر، وهذا يمكّنه من جذب أكبر عدد ممكن من الأشخاص للتواصل مع رسالته.

ولخص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام في برلمان بلاده، قائلا :"ألواننا الوطنية هي اليوم رمز دولي للعالم كله ، رمز للشجاعة والصلابة"، وأضاف أنه "حيث كان الأوكرانيون يفخرون في السابق بوجود أصدقاء أجانب، فإن الناس في جميع أنحاء العالم الآن يرون أنه لشرف كبير أن يعد الأوكرانيون من بين أصدقائهم".

كلماته هي جوهر التحول هذا العام بالنسبة لأوكرانيا كدولة، وبالنسبة للعديد من مواطنيها، يمكن لزيلينسكي أن ينسب الفضل في ذلك إلى مساهمته في ذلك.

خلال العام الماضي من الحرب، أصبح زيلينسكي ممثلاً للبلاد ومواطنيها ، ونُشرت صورته في عشرات الصفحات الأولى من الصحف وأغلفة المجلات. لقد ألقى رسالته المباشرة والبسيطة في عدد لا يحصى من المقابلات والخطب في المنتديات الدولية والاجتماعات مع صانعي الرأي العام.

بالنسبة للأشخاص خارج أوكرانيا ، أصبح زيلينسكي وجه الكفاح المدني والعسكري ، ورمزًا صوريًا للصمود الوطني الأوكراني.

الرسائل التي يسجلها كل ليلة للمواطنين الأوكرانيين ليست أقل من أن تكون موجهة إلى الساحة الدولية: تجسد في داخلها رسالة لزعماء العالم، إما الامتنان أو النقد الضمني. حتى أن صورته أصبحت رمزًا للنضال من أجل الحرية والشجاعة في مختلف التظاهرات والاحتجاجات في العالم التي لا علاقة لها بالحرب.