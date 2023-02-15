الاتحاد الأوروبي يستهدف الطائرات المسيرة الإيرانية والتكنولوجية الروسية في العقوبات الجديدة

"العقوبات الروسية ستستهدف إيران فيما يتعلق بتزويد طهران بطائرات مسيرة استخدمها الكرملين في شن هجمات على أوكرانيا، وإنه سيتم معاقبة سبعة كيانات إيرانية"

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن عقوبات جديدة على روسيا وتشمل حظر تصدير الاتحاد الأوروبي للسلع الصناعية والتكنولوجيا الحيوية بقيمة 11 مليار يورو (12 مليار دولار) وضوابط على 47 مكونا إلكترونيا جديدا تستخدم في أنظمة الأسلحة الروسية، واستهداف منتجي الطائرات المسيرة الإيرانية بسبب الحرب في أوكرانيا، وقالت إن "الهدف هو استهداف السلع الصناعية التي تحتاجها روسيا والتي لا يمكنها الحصول عليها من دول أخرى مثل الصين".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها تأمل في أن "توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على الحزمة الجديدة كجزء من مجموعة مشتركة من عقوبات مجموعة السبع في الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي في 24 فبراير/شباط"

وأشارت فون دير لاين إلى أنه: "نحن نستهدف العديد من السلع الصناعية التي تحتاجها روسيا، والتي لا يمكنها المرور عبر دول ثالثة"، مستشهدة "بالسلع الحيوية" مثل الطائرات المسيرة والمروحيات والصواريخ، وأضافت فون دير لاين: "للمرة الأولى، نقترح أيضًا معاقبة الكيانات الإيرانية بما في ذلك تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني" وتابعت أن "الحرس الثوري الإيراني يزود روسيا بطائرات شاهد بدون طيار،لذلك، نضيف الآن سبع كيانات إيرانية إلى نظام الاستخدام المزدوج لدينا. وهم الآن يخضعون لحظر كامل على بيع المواد الحساسة إلى روسيا."

وقالت فون دير لاي إن الاتحاد الأوروبي “مستعد لإدراج المزيد من الكيانات الإيرانية وغيرها من الكيانات التي تقدم تكنولوجيا حساسة لروسيا" وأضافت فون دير لاين أن "هذا سيكون بمثابة رادع أوسع نطاقا"وتابعت إن "المفوضية تستهدف أيضا المزيد من الأفراد في وسائل الإعلام الروسية حيث أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يشن حربا في الفضاء العام".

وأضافت فون دير لاين أنه يتعين تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي لمنع التهرب من العقوبات وإجراء إحصاء لأصول البنوك المركزية الروسية في التكتل.

ومن المقرر أيضًا أن تفرض حزمة العقوبات الجديدة مزيدًا من القيود على الشركات المصنعة الإيرانية التي زودت روسيا بطائرات المسيرة تستخدم لمهاجمة البنية التحتية الأوكرانية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل تسع موجات من العقوبات غير المسبوقة على موسكو منذ أن شنت هجومها على أوكرانيا العام المنصرم. وقد أثر ذلك على الصادرات الروسية الرئيسية، مثل النفط، في محاولة لكسر صدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.