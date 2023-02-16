لأول مرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا وزير الخارجية الإسرائيلي يزور كييف

وصل وزير الخارجية إيلي كوهين صباح اليوم إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في أول زيارة لوزير إسرائيلي ووزير من الشرق الأوسط إلى كييف منذ اندلاع الحرب

يقوم وزير الخارجية الإسرائيي إيلي كوهين بزيارة دبلوماسية إلى كييف اليوم يلتقي خلالها بالرئيس زيلينسكي ووزير الخارجية كوليبا، وسيستغل الزيارة للإعلان عن انتظام العمل من جديد في السفارة الإسرائيلية في كييف بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا إلى وقف نشاطاتها أسوة بسائر السفارات الغربية الأخرى، فضلا عن زيارته لمواقع أخرى مثل بابي يار وبوشا.

ووصل وزير الخارجية إيلي كوهين صباح اليوم إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في أول زيارة لوزير إسرائيلي ووزير من الشرق الأوسط إلى كييف منذ اندلاع الحرب.

Shlomi Amsalem / Israel's Foreign Ministry وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (يمين) في أوكرانيا.

استقل وزير الخارجية الإسرائيلي قطارًا طوال الليل إلى كييف بعد هبوطه في بولندا في منتصف الليل. وقال كوهين فور وصوله: "وصلت اليوم في أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى كييف منذ اندلاع الأعمال العدائية. وفي العام الماضي، وقفت إسرائيل إلى جانب الشعب الأوكراني وإلى جانب أوكرانيا". واليوم سنرفع العلم الإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في كييف، والتي ستعود إلى النشاط المستمر بهدف تعزيز العلاقات بين الدولتين".