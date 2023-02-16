قصة حب أوكرانية: كيف أصبحت روسيا وإيران متقاربتين أكثر من أي وقت مضى وسط الحرب؟

هذه الشراكة المتنامية بين إيران وروسيا خلال العام الماضي لم تقتصر على التعاون الأمني وحده. في الشهر الماضي، ربطت موسكو وطهران أنظمتهما المصرفية

"ما بدأ في الظهور هو على الأقل بدايات شراكة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران، مع قيام الإيرانيين بتزويد الروس بطائرات بدون طيار تقتل المدنيين الأوكرانيين، وبدأ الروس في البحث عن سبل يمكنهم، خلالها تكنولوجياً أو تقنيًا، دعم الإيرانيين"- يوضح هذا الاقتباس لمدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، ربما بأوضح صورة، العلاقة العميقة بين موسكو وطهران منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

على الرغم من افتقادهما الحب العميق وتفشي حالة من عدم الثقة في كثير من الأحيان بين البلدين، تمكنت روسيا وإيران من الحفاظ على علاقة لعقود، خاصة في المجالات العسكرية والاقتصادية. تجلت شراكة المصلحة هذه ضد القوى الغربية أيضًا في التعاون ضد الأعداء المشتركين في الحرب الأهلية السورية، على الرغم من عدم توافق مصالحهم بشكل كامل دائمًا.

خلال الأشهر القليلة الأولى من الحرب في أوكرانيا، سعت طهران إلى تصوير نفسها على أنها محايدة في الصراع. ولكن مع تقدم الحرب - ووسط تضاؤل مخزون روسيا من الذخائر وتزايد عدم الاستقرار الداخلي داخل إيران بسبب الاحتجاجات الواسعة المناهضة للنظام والمشاكل الاقتصادية الخانقة - وجدت هذه الأنظمة الاستبدادية نفسها متوافقة بشكل متزايد، وبشكل أساسي تحت أجنحة طائرات "كاميكازي" المسيرة.

وبينما نفت طهران في البداية أنها زودت موسكو بمئات الطائرات المفخخة، بدون طيار التي استخدمت في هجمات مميتة في أوكرانيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول، اعترفت الجمهورية الإسلامية في وقت لاحق بأنها أرسلت لروسيا عددًا محدودًا من الطائرات بدون طيار، قبل "عدة أشهر" من الحرب.

تشير التقارير الأخيرة أيضًا إلى أن إيران تخطط لتزويد روسيا بصواريخ باليستية متطورة قصيرة المدى، وتعتزم مساعدة موسكو في إنشاء خط إنتاج خاص بها من الطائرات الإيرانية بدون طيار.

وأثارت هذه الشراكة المتعمقة مخاوف القوى الغربية، والتي تزداد حدة مع تقوية العلاقات. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن "إيران أصبحت أكبر داعم عسكري لروسيا".

لكن هذه الشراكة المتنامية بين إيران وروسيا خلال العام الماضي لم تقتصر على التعاون الأمني وحده. في الشهر الماضي، ربطت موسكو وطهران أنظمتهما المصرفية، حيث يشعر البلدان بالغضب من العقوبات الغربية. واعتبارًا من أوائل آذار/مارس 2022 ، تجاوزت روسيا إيران باعتبارها الدولة الأكثر معاقبة في العالم.

تحت الهجوم والحصار، أدرك كل من النظامين أنهما في حاجة إلى أصدقاء جدد.

مع تقدم العدوان الروسي على أوكرانيا وركوده، وجدت نفسها، إلى جانب إيران، جزءًا من "ناد" صغير من الدول الاستبدادية - التي يسعى أعضاؤها، مثل فنزويلا وكوريا الشمالية، ليس فقط إلى تعزيز أهدافهم الاستراتيجية الإقليمية ولكن أيضًا لتحدي ما يرون أنه نظام عالمي تهيمن عليه الولايات المتحدة.

لذلك، في مواجهة العزلة الدولية المتزايدة وتفاقم المشاكل الاقتصادية، تعمل دولتان من أكبر الدول المنبوذة في العالم على ترسيخ تحالفهما - وهو التحالف الذي تعمق منذ أن عبرت الدبابات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية قبل ما لا يزيد عن عام واحد.