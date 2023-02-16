إيلي كوهين من كييف:"إسرائيل تدعم سيادة أوكرانيا واستقلالها فضلا عن سلامة أراضيها"

كوهين"إسرائيل تدعم سيادة أوكرانيا واستقلالها، فضلا عن سلامة أراضيها. لقد أعربت لنظيري عن استعدادنا ونوايانا لدعم اقتراح السلام الأوكراني للأمم المتحدة"

قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين المتواجد في كييف، اليوم الخميس، إن"إسرائيل تدعم سيادة أوكرانيا واستقلالها، فضلا عن سلامة أراضيها. لقد أعربت لوزير الخارجية كوليبا عن استعدادنا ونوايانا لدعم اقتراح السلام الأوكراني للأمم المتحدة، المقرر عقده الأسبوع المقبل"وتابع "وصلت إلى كييف اليوم، نيابة عن حكومة إسرائيل وشعب إسرائيل، لإظهار تضامني مع شعب أوكرانيا. كما زرت مدينة بوشا، حيث حطمت الصور المأساوية قلبي".

وأشار كوهين أيضًا إلى أنه في المستشفيات الميدانية التي أنشأتها إسرائيل في أوكرانيا، تم إدخال مئات الجرحى والمرضى المحليين" وقال إيلي كوهين"تعارض إسرائيل قتل مدنيون ابرياء، كما اقمنا احتفالا خاصا في بابي يار وسأذكر مرة اخرى فظائع المحرقة والحاجة إلى التذكر".

ومن جهته قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كولبا: "يسعدني جدًا أن أرحب بزميلي من إسرائيل، إيلي كوهين، في كييف كأول ممثل للحكومة الإسرائيلية الجديدة في المنطقة" وتابع "الزيارات إلى بوتشة وموقع مذبحة بابي يار تثبت أن الشر والكراهية العرقية مترادفتان. وتثبت الذاكرة المأساوية أنه يجب القضاء على الشر بالعقوبات والأسلحة وتحالف الدول [...] أجرينا محادثة صادقة للغاية ، قال الوزير الأوكراني.

وأكد ديمتري كوليا على أن "إسرائيل تعرف هذا أفضل منا، لأنها تقاتل منذ عقود"، وشكر الرئيس الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية التي قدمتها للحكومة. وقال "سوف نتذكر ذلك. المساعدات الإنسانية مهمة بالنسبة لنا للفوز. ولهذا السبب أيضًا ناقشنا اليوم ليس فقط المساعدات الإنسانية، ولكن أيضًا أشياء أخرى". في إشارة إلى "المساعدة العسكرية المحتملة التي ترفض القدس منحها حتى لا تؤجج التوترات مع روسيا".

وخلص كوليبا إلى أنه "لا يوجد سبب منطقي يمنع إسرائيل وأوكرانيا من الوقوف جنبًا إلى جنب الآن وفي المستقبل وإلى الأبد".

ولأول مرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، قام وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين بزيارة لكييف، اليوم الخميس، حيث التقى خلالها، من بين آخرين، نظيره دميتري كوليبا. وسيلتقي بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

كما وزار إيلي كوهين بعض منازل سكان بوتشا اليهود. وأبلغ أولئك الوزير عن مصاعب الحرب التي عانوا منها في الأشهر الاثني عشر الماضية منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط الماضي.

قمت بزيارة بوتشا، إحدى ضواحي كييف التي تضررت بشدة في بداية الحرب. من المستحيل أن أبقى غير مبال أمام المشاهد القاسية وقصص الرعب التي سمعتها وانكشفت على تفاصيلها هنا، إسرائيل تدين أي إيذاء متعمد للأبرياء"، غرد الوزير.