وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي بالرئيس الأوكراني ويتعهد بتزويد كييف بأسلحة دفاعية

الصحف الروسية: "وزير الخارجية الإسرائيلي يزور عاصمة دولة نازية"

التقى وزير الخارجية إيلي كوهين الليلة (الخميس) بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف. استمر اللقاء بينهما لوقتٍ طويل،وتعهد كوهين "بتزويد كييف بأسلحة دفاعية"

في روسيا غاضبون من زيارة كوهين لأوكرانيا. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى لقاء كوهين وزيلينسكي على أنه لقاء بين وزير خارجية إسرائيلي ورجل "نازي". وأضافت الصحف الروسية: "وزير الخارجية الإسرائيلي يزور عاصمة دولة نازية".

Shlomi Amsalem, Ministry of Foreign Affairs ايلي كوهين في كييف

في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، التقى وزير الخارجية الاسرائيلي ايلي كوهين بوزير الخارجية الأوكراني ديمتري كولبا في كييف، واستهل كوهين حديثه في بيان مشترك مع وزير الخارجية "هذه الزيارة مهمة ومؤثرة". واضاف ان "اسرائيل تدعم وحدة اراضي اوكرانيا وستدعم مبادرة السلام في البلاد التي ستعرض على الامم المتحدة الاسبوع المقبل. نحن فخورون بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في هذه الأوقات وسنساعدها في تطوير أنظمة إنذار ذكية ".

كوهين هو أول وزير خارجية إسرائيلي يزور كييف منذ اندلاع الحرب. ووصل كوهين إلى كييف على متن قطار آمن برفقة أفراد الأمن. وأعلن وزير الخارجية خلال رحلته أن السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأوكرانية ستعود إلى نشاطها المستمر: "سنرفع العلم الإسرائيلي في كييف لتعزيز العلاقات بين البلدين".

جاءت زيارة كوهين في ظل القتال، وفي الصباح الباكر وردت أنباء عن هجوم صاروخي واسع النطاق من روسيا والبحر الأسود على مدن في أوكرانيا. تم إطلاق أجهزة الإنذار في جميع أنحاء البلاد، وسمع دوي انفجارات في لفيف وأوديسا وخاركيف ومدن أخرى. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن بعض الصواريخ على الأقل لا تحتوي على رؤوس حربية وتم إطلاقها بهدف تعطيل نشاط أنظمة الدفاع الجوي. وأعلنت وكالة الإعلام الروسية، صباح اليوم ، أن أوكرانيا أعادت 101 أسير حرب روسي بعد محادثات جرت.