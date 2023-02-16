من رجل قوي إلى مجنون: كيف أدت حرب أوكرانيا إلى تآكل صورة بوتين

منبوذًا من جميع مؤتمرات القمة والمنتديات الدولية الرئيسية، بما في ذلك مجموعة العشرين

تحدث القادة الغربيون عن بوتين في سياق سريالي بشكل متزايد لقتل الرؤساء وقصف رؤساء الوزراء بالصواريخ. الروس العاديون يسخرون منه بسبب صور لقاءات خلف طاولة طويلة يبعث على السخرية في "مخبئه"، بينما حتى الناخبون المؤيدون للحرب ينتقدون الرئيس لعدم زيارته مناطق النزاع مثل فولوديمير زيلينسكي.

تحول "الرجل القوي" الذي لطالما حظي بإعجاب الجمهور الأوروبي اليميني إلى خصم خطير وغير معقول. وتلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قضى ما يقرب من 100 ساعة على الهاتف مع بوتين في الأشهر الأولى من الحرب، موجة من الانتقادات لقوله إنه لا ينبغي أن "يُهان" الزعيم الروسي بسبب "خطأه التاريخي" لكن سرعان ما تخلوا عن محاولات إقامة حوار مع بوتين "الذي يكذب على نفسه".

حتى أن أكثر داعمي روسيا ولاءً في أوروبا، كصربيا، اختلفت مؤخراً مع موسكو بسبب تجنيد المرتزقة بين الصرب من قبل مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، التي يديرها "طباخ" بوتين إيفجيني بريغوزين. كما أدار شريك أوروبي آخر طويل الأمد لروسيا، وهو ألمانيا، ظهره لبوتين الذي انتقد "ابتزازه للطاقة" بشأن قطع إمدادات الغاز والموافقة على نشر دبابات في أوكرانيا.

حاول بوتين، المنبوذ من جميع مؤتمرات القمة والمنتديات الدولية الرئيسية، بما في ذلك مجموعة العشرين، تشكيل تحالفه المناهض للغرب. ومن الجدير بالذكر أن رحلته الخارجية الأخيرة قبل الغزو كانت إلى الصين في أوائل فبراير. جاءت الزيارة التالية في أواخر يونيو فقط - زار الرئيس طاجيكستان وتركمانستان، ثم إيران في يوليو، وأوزبكستان في سبتمبر، وكازاخستان في أكتوبر، وأرمينيا في نوفمبر، وقرغيزستان وبيلاروسيا في ديسمبر.

بصرف النظر عن إيران - كانت كل هذه الرحلات إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، والتي تتحدث عن العزلة المتزايدة ليس فقط في الغرب، ولكن على ما يبدو بين حلفاء روسيا التقليديين في آسيا وأمريكا اللاتينية. على الرغم من أن دول البريكس (البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) لم تنضم إلى العقوبات الدولية ضد موسكو، إلا أنها لم تكن داعمة لها أيضًا.

أعلنت الصين دعمها العام لروسيا لكنها لم تدعم الغزو، وانتقدت تهديدات بوتين باستخدام الأسلحة النووية من ناحية، ووجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة من ناحية أخرى. لضخ أوكرانيا بالسلاح وبالتالي إطالة أمد الصراع. على الرغم من فكرة بوتين الحكيمة لبناء "عالم متعدد الأقطاب"، حيث ستعارض دول مثل روسيا والصين "ديكتاتورية أمريكا" ، يبدو أن بكين تحاول أن تنأى بنفسها عن الحرب مع كبار المسؤولين بشرط عدم الكشف عن هويتهم لإخبار وسائل الإعلام بأن "بوتين" هو مجنون "لبدء ذلك.

و يشير جمهور بوتين أن هناك شيئًا خاطئًا أكثر من التكهنات حول صحة الرئيس، الجسدية والعقلية، والتي بلغت ذروتها خلال الحرب. هل يمكن أن يكون بوتين خائفًا من شعبه؟ أم أنه منشغل بالحرب لدرجة أنه لا يريد إضاعة الوقت في الظهور العام؟ أياً كان الأمر ، فإن العزلة المتزايدة للرئيس الروسي أصبحت واضحة حتى داخل البلاد التي وضعها على المحك في معركته ضد الغرب.