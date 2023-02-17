الرئيس الأوكراني يطلب من الحلفاء "تسريع" جهود دعم بلاده

"نحتاج إلى السرعة. سرعة في إبرام اتفاقاتنا، سرعة في الإمدادات لتعزيز معركتنا، سرعة في القرارات للحد من القدرة الروسية. لا بديل عن السرعة لأن عليها تعتمد الحياة"

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ألمانيا، اليوم الجمعة، الحلفاء إلى "تسريع" جهود دعم أوكرانيا، التي تشهد غزواً روسياً منذ حوالي عام، وقال "نحتاج إلى السرعة. سرعة في إبرام اتفاقاتنا، سرعة في الإمدادات لتعزيز معركتنا، سرعة في القرارات للحد من القدرة الروسية. لا بديل عن السرعة لأن عليها تعتمد الحياة".

جاءت تصريحات زيسلنسكي خلال كلمة بالفيديو القاها أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا.حيث اشار إلى أنه "لا بديل عن انتصار أوكرانيا. لا بديل عن أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. لا بديل لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي". وأضاف "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يحاول كسب الوقت لعدوانه،للمراهنة على إجهاد الأطراف".

وأكد على أنه "من الواضح أن أوكرانيا لن تكون محطته الأخيرة. سيواصل (هجومه، ملاحظة المحرر) تجاه دول أخرى في الكتلة السوفيتية السابقة، لأن بوتين يخشى الوضع في بلاده".