كتلة واحدة في الكونغرس يمكنها تغيير حدود أوروبا

كتلة واحدة في الكونغرس يمكنها التأثير على مجريات الحرب الدائرة في أوكرانيا وحسمها

في الواحد والعشرين من ديسيمبر /كانون الأول من العام الماضي، بالضبط 300 يوم بعد بدأ الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، حط الرئيس فولوديمير زيلينسكي خارج بلاده لأول مرة منذ انطلاق الحرب، ووجهته كانت الولايات المتحدة.

في تلك الزيارة قدّم زيلينسكي خطابًا أمام أعضاء الكونغرس الجميع يتذكر منه التصفيق بحفاوة بالغة عند كل جملة تقريبًا يقولها الرئيس باللكنة الأوكرانية، وكذلك رفع العالم الأزرق الأصفر على منصّة مجلس النواب، ولكن هناك أمر آخر سمع جيدًا على بعد 3 كيلومترات من المكان، في البيت الأبيض، وهو الطلب المتكرر للمساعدات.

حتى وقت كتابة هذه الأسطر، واشنطن قدّمت 113 مليار دولار من المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية لكييف، مبلغ يفوق بكثير أي دولة أخرى في العالم، خصيصًا إذا ركّزنا علي المساعدات العسكرية.

هذا المبلغ الهائل يساوي تقريبًا إنفاق الحكومة الأمريكية على المواصلات في البلاد، ونحو نصف الإنفاق الحكومي على التربية والتعليم، وكل ذلك في عام واحد فقط.

ومع تواصل القتال في الشرق الأوكراني ومع كل صاروخ روسي يضرب منشآت أوكرانية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعلم أن عليها مواصلة هذا الدعم لفترة أطول، أو على الأقل هذا ما تعهدت به.

بالمقابل، أعضاء كونغرس، خصيصًا من الجمهوريين، بدأوا بإطلاق تصريحات لن تعجب الآذان الصاغية في قصر ميرينسكي، مقر الرئاسة الأوكرانية. ”للأسف، ما لم أسمعه الليلة هو أين ذهبت ال-50 مليار دولار التي أرسلناها لأوكرانيا“، هكذا علّقت عضو مجلس النواب لورين بويبيرت على خطاب الرئيس زيلينسكي قبل نحو شهر. بويبيرت، جمهورية محسوبة على أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، تطالب بتخصيص هذه الأموال ”لحماية الحدود الجنوبية ومواجهة التضخم“.

بويبيرت ليست الوحيدة، إليها يمكن ضم عدد من الجمهوريين الذين يسمون أنفسهم ”كتلة الحرية“، ويصعب عليهم إخفاء ”تقديرهم“ للرئيس الروسي فلادمير بوتين، الذي شكّل إلى جانب ترامب والرئيس البرازيلي السابق جاير بولسينارو ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مجموعة من القادة السلطويين اليمينيين.

على سبيل المثال ماجريري تيلور غرين، جمهورية أخرى في مجلس النواب، وصفت الأوكرانيين بالنازيين الجدد.

هذه التصريحات تترجم أيضًا في استطلاعات الرأي التي توضح فرقًا حزبيًا واضحة بالنسبة لدعم أوكرانيا. فبينما 65٪ من الأمريكيين مازالوا يدعمون مواصلة الدعم لأوكرانيا، 41٪ من الجمهوريين يقول إنه يجب وقف الحرب بأسرع وقت حتى لو كان ذلك يعني إبقاء روسيا على قسم من الأراضي الأوكرانية. وعند السؤال حول ما إذا كان الدعم الأمريكي لأوكرانيا كافي أم لا، فقط 10٪ من الديموقراطيين كانو يعتقدون أن واشنطن سخية، مقابل 47٪ من الجمهوريين.

هذه الأرقام تشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة لإدارة بايدن وللمؤسسة الأمريكية بشكل عام، والتي ترى بإرسال المليارات لكييف مزيج بين الأيديولوجيا بالحفاظ على ”القيم الغربية“ وبين تعزيز صورة الولايات المتحدة التي تراجعت عالميًا إلى أدنى مستوياتها في عام 2020، وفقًا لمركز الأبحاث ”بيو“، والانسحاب الفوضوي من أفغانستان لم يساهم بتحسين هذه الصورة أبدًا.

والآن مع الكونغرس الجديد، والأغلبية البسيطة التي يحظى بها الجمهوريون في مجلس النواب، علامة سؤال ترسم فوق استمرارية المساعدات لأوكرانيا. لأنه، وبعد أن أفشلت ”كتلة الحرية“ 15 مرة مساعي كيفين ماكارثي للفوز بزعامة مجلس النواب، اضطر لتقديم تنازلات لهؤلاء ”المتطرفين“، ومن بينها أنه يمكن لأي نائب أن يجبر على التصويت لعزل رئيس مجلس النواب. يمكن لأي مشرع فرض تصويت لتعديل مشاريع قوانين الإنفاق الحكومي، كما وسيحصل الجمهوريون المتشددون على ثلث المقاعد في لجنة قواعد مجلس النواب.

هذه الميزات، والتي يحضى بها من يؤمن بأنه ”حماية حدودنا الجنوبية أهم من حماية حدود أوكرانيا“، يمكنها أن تهدد“الشيك المفتوح“ الذي يوقع عليه الأمريكيون منذ عام تقريبًا كلما طلبت أوكرانيا المساعدات المالية أو الإنسانية وطبعًا العسكرية. خطوة كهذة يمكنها أن تؤثر على دعم باقي الدول الغربية لكييف، كما أوضح مسؤولون أوروبيون.

لا شك أن النزعات الانعزالية ليست غريبة عن الشعب الأمريكي، الذي ضاق ذرعًا بأن يكون العم سام ”شرطي العالم“ وأن يدفع الأمريكي البسيط بماله ودمه من أجل صراعات بعيدة عنه، لكن بايدن يعلم فس نفس الوقت أن التخلي عن أوكرانيا بأي شكل في الوقت الحالي من شأنه بأن يبعث برسالة لحلفاء الولايات المتحدة، وعلى رأسهم إسرائيل والاتحاد الأوروبي والخليج، بأنه لا يمكن الاعتماد على الشخص الجالس في المكتب البيضاوي.

حاليًا الرئيس بايدن مازال عند موقفه، إذ أنه خلال خطاب ”حالة الاتحاد“ الأخير أمام الكونغرس دعى سفيرة أوكرانيا للوقوف بين الحضور، وقال لها وسط تصفيق الجميع: ”نحن سنقف إلى جانبكم، مهما طال الأمر“.