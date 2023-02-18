سوريا وتوازنات الحرب الروسية الأوكرانية... تحديات ونتائج

تحليل عميق من خبير بشؤون الشرق الأوسط حول تأثير الحرب في أوكرانيا على مجريات الأمور في سوريا

مع التغيرات القائمة في بُنية النظام الدولي الجديد، باتت القوى العُظمى تعتمد مقاربات جديدة، في ما يتعلق بنظريات النفوذ والسيطرة، نتيجة لذلك، يُمكن القول بأن الحروب بالوكالة، أصبحت هي الشكل الأمثل للصراع بين القوى العُظمى، وذلك لارتباط تلك الحروب، بمزايا استراتيجية مُتعددة تتعلق بانخفاض مستوى الخسائر اقتصادياً وعسكرياً، فضلاً عن تخفيض تكاليفها البشرية والمادية، على حساب القوات بالوكالة، وتوفر لها مرونة أكبر للانحراف عن البروتوكولات والاتفاقيات العالمية.

ما سبق يُعد ضرورياً لتحليل الحرب الروسية الأوكرانية، لجهة الاستراتيجية الأميركية تُجاه روسيا ومحيطها الحيوي، والرغبات الأمريكية بتوسيع نطاق الناتو، ومحاصرة الفضاء الاستراتيجي لروسيا. يُضاف إلى ذلك، استثمار تأثيرات تلك الحرب على الساحة السورية تحديداً، خاصة أن روسيا تُعد حليفاً استراتيجياً للدولة السورية، الأمر الذي يُزعج الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، إلى تسعير الأوضاع في أوكرانيا، عبر تسليح القوات الأوكرانية، ودعمهم بجيوش من المرتزقة، عبر ما يُسمى الحروب بالوكالة، كل ذلك للضغط على روسيا، وانتزاع الورقة السورية منها. وعليه، فقد بات واضحاً أن الأزمة الأوكرانية داهمت الملفات المشتركة بين موسكو وواشنطن، لاسيما في الملعب الشرق أوسطي، وبالتالي، ثمة مفاعيل وتأثيرات واضحة على ملفات التفاعل الشرق أوسطية، بين الجانبين الروسي والأمريكي، لا سيّما أن جُلّ الملفات بينهما، يتم استخدامها واستثمارها كأدوات للضغط، بُغية الوصول إلى ما يمكن تسميته بـ"المقايضات الجيوسياسية".

لا نُجافي الحقيقة إن قلنا، بأن الملف السوري تتبعثر أوراقه بين مختلف القوى الإقليمية والدولية، وقبل الحرب الروسية الأوكرانية، فقد كان الملف السوري يُعاني حقيقةً من غياب إطار دولي مُحدد للتسوية السياسية، الأمر الذي أبقى الملف السوري، رهيناً ضمن خرائط النفوذ والمصالح الروسية - الأمريكية، وكذا لدى القوى الفاعلة والمؤثرة في الساحة السورية، الأمر الذي يُمكن بموجبه القول، بأن الأزمة السورية استقرت ضمن ما يُمكن تسميته بقبول الوضع الجغرافي الراهن، لكن مع بقاء معادلات توازن القوى والمصالح، خياراً ثابتاً، الأمر الذي أدخل الملف السوري، في حالة من الجمود، مع بقاء خرائط النفوذ العسكري دون أي تغيّرات.

حقيقة الأمر، وانطلاقاً من وحدة المصالح الاستراتيجية، فقد أعلنت الدولة السورية تأييدها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وقد استبق هذا التأييد قيام وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، بزيارة لقاعدة حميميم العسكرية الروسية في اللاذقية، واجتماعه بالرئيس السوري بشار الأسد قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي اعتبره مراقبون، أن سوريا باتت تمثل امتداداً للأمن القومي الروسي، لاسيما وأن قاعدة حميميم تُعتبر خط الدفاع الروسي المُتقدم في البحر المتوسط لمواجهة الناتو، الذي يتمتع بوجود قوي في قاعدة انجيرليك الجوية في جنوب تركيا أحد أهم أعضاء الحلف.

ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدات الأصوات في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة. إذ دعت تلك الأصوات إلى استغلال انشغال روسيا في أوكرانيا، وإشعال الجبهات مع القوات الحكومية السورية والروسية. ولكن من المستبعد أن تُقدم تلك الفصائل، على أيّ تصعيد عسكري لأنّ هذا الأمر مرهون بالقرار التُركي الذي لا تستطيع الفصائل المسلحة بشقّيها السياسي والعسكري الخروج عليه. وحقيقة الأمر أنّ لا تركيا ولا روسيا لهما مصلحة الآن في تصعيدٍ عسكريّ في سوريا. فتركيا تتحرّك بحذر شديد وتحاول قدر المستطاع ألا تستفزّ روسيا لأنّها تدرك مدى قدرة هذه الأخيرة على الإضرار بها سواءً في الداخل التركي أو في سوريا، وخاصّة إذا ما أطلقت روسيا يد قوات الحكومة السورية والإيرانية في الهجوم على مركز مدينة إدلب، وما سيسفر عنه هذا الهجوم من نزوح جماعي نحو الأراضي التركية، الأمر الذي يُرعب الحكومة التركية ويجعل فرص فوز الحزب الحاكم بالانتخابات المقبلة شبه معدومة.

في المقابل، من المتوقّع أن تتجنّب روسيا أيضاً توتراً مع تركيا وبؤرة أزمة جديدة مع الغرب في سوريا في هذه المرحلة. وقد صرّح مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في وزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، خلال لقاء مع وكالة « نوفوستي» الروسية، في وقت سابق، بأن "التعاون مع الجانب التركي في المسار السوري يسير بشكل اعتيادي، ولم نلاحظ فيه أي تغييرات ناجمة عن عوامل خارجية مثل أحداث أوكرانيا".

في شمال شرق سوريا، فأنه من المستبعد أن تسمح أميركا بتغيير المعادلة القائمة لغير صالحها وحلفائها في قوات سوريا الديمقراطية .لكن كل هذا يبقى على المدى القصير، وإذا ما طال أمد الحرب واضطرّت الأطراف المتداخلة في الحرب السورية، وخاصة تركيا، لحسم اصطفافاتها، فقد تشهد سوريا سخونة عسكرية على أكثر من جبهة، خاصة وأنّ الفرصة أمام تركيا في سياستها الحالية التي تُظهر فيها التوازن بين روسيا أوكرانيا، وذلك لخشيتها من تبعات الانحياز إلى أيّ من الطرفين، ضيّقة. وإذا ما انحسر الدور الروسي على نحو دراماتيكي في سوريا، واختلّ التفاهم الأميركي- الروسي النسبي في سوريا، سوف تتعاظم أدوار القوى الإقليمية كتركيا وإيران وإسرائيل، وقد تحتدم المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية على الأرض السورية، بل وقد تحدث مواجهة تركية-إيرانية، سيما وأنّ العلاقات بين الدوليتين تشهد توتراً على خلفية الصراع في الساحة العراقية.

وضمن الحقائق السياسية، والمرتبطة بمجريات الحرب الروسية في أوكرانيا، فقد أعتقد البعض إن اهتمام موسكو بالملف السوري، سيتراجع على حساب الحرب الروسية في أوكرانيا، وهذا يبدو منطقياً إذا ما نظرنا لطبيعة مجريات الحرب في أوكرانيا، خاصة مع بدايات الحرب هناك، إذ بدا التراجع الروسي في سوريا، في انخفاض ملحوظ لنشاط القوات الروسية في العديد من المناطق السورية؛ وإن كان هذا التراجع لا يُعبر عن تغيير فعلي بشأن إدارة روسيا لكافة أبعاد الأزمة، حيث لا تزال تتحكم في كافة مفاعيلها على أرض الواقع، يخدمها في ذلك طبيعة الاهتمامات الأمريكية في ظل إدارة بايدن تجاه بؤر الصراعات المسلحة؛ حيث تولى هذه الإدارة اهتماماً نوعياً ببعض المسارات الفرعية داخل الملف السوري؛ كملف المساعدات الإنسانية، ومحاربة الإرهاب، وضمان أمن إسرائيل في مواجهة المخاطر التي يمثلها وجود إيران في منطقة الجنوب السوري، الأمر الذي يتيح لروسيا هامش مناورة كبيراً في معالجة الصراع السوري؛ سواء على مستوى مسارات التفاوض السياسية المتوقفة، أو على مستوى التحركات العسكرية على الأرض.

الجزئية المتعلقة بحالة التفاعل الروسي الأمريكي وتطوراتها في الملف السوري، ارتبطت بحالة التوتر المتصاعدة بين الطرفين حيال الأزمة الأوكرانية، إذ يبدو واضحاً، أن هذا التفاعل سيشهد تحولات في نمطية التعامل، لينتقل من حالة التوافق الضمني، التي تمثلت في القبول بمسار التفاوض السوري - السوري، بشأن اللجنة الدستورية برعاية روسية باعتباره مساراً منبثقاً عن القرار الأممي رقم 2254، إلى حالة من التشدد الحاد التي سيكون لها انعكاسات سلبية على حلفاء الولايات المتحدة من الأكراد السوريين في مناطق الإدارة الذاتية شمال سوريا، وتحديداً قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة عسكرياً ولوجستياً من قبل واشنطن، هذا فضلاً عن احتمالات قوية بممارسة روسيا ضغوطاً تجاه الوجود العسكري الأمريكي في الشمال السوري، بما يزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية، ويجعلها بلا غطاء عسكري أو سياسي في مواجهة الدولة السورية.

وعطفاً على ما سبق، فإن انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا، حظيت أيضاً بتعاطي تركي مُتغير، خاصة أن تركيا المنخرطة عسكرياً في سوريا، تضع التطورات في أوكرانيا ضمن منظارها الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن تركيا قد أبدت موقفاً حذراً ومتبايناً، إلا أن الميزان الاستراتيجي لـ أنقرة، تماهى مع السياسات الأوروبية الأمريكية، وقامت تركيا بإغلاق ممري البوسفور والدردنيل في وقت سابق من بداية الحرب الروسية الأوكرانية، في وجه السفن العسكرية الروسية، الأمر الذي وُضع في إطار التطورات النوعية في الموقف التركي من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما يعني حدوث تداعيات حادة وسلبية على العلاقات الروسية التركية على المدى الطويل.

الموقف التركي السابق جاء مُعززاً بهدفين، الأول أن تثمن الدول الأوروبية الموقف التركي بما يدفعها إلى إبداء قدر من المرونة تجاه مطالب أنقرة المستمرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. والثاني، رغبة أنقرة في التأثير على الموقف الأمريكي الداعم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بما يدفع واشنطن للأخذ في الحسبان تخوفات تركيا الأمنية من وجود كيان كردي مسلح على حدودها الجنوبية.

ومن ضمن المتغيرات التي رافقت الحرب الروسية الأوكرانية، برز جليًّا المُتغير الإسرائيلي؛ فحالة الحذر الشديدة التي أبدتها الحكومة الإسرائيلية، وربما التأييد الضمني لصالح الغزو الروسي، جاءت مدفوعة بمخاوف تل أبيب من قيام موسكو بتقييد الضربات العسكرية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل ضد الأهداف الإيرانية والسورية، في العمق السوري.

ضمن ما سبق، بات واضحاً أن الورقة السورية باتت مكبلة بالكثير من الإشكاليات، جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، وجملة المواقف الإقليمية والدولية جراء تلك الحرب، وبالتوازي ثمة إرهاصات تؤشر على دخول الأزمة الأوكرانية في المسار نفسه الذي دخلته الأزمة السورية، وهو أن كلا الأزمتين باتتا بؤراً صراعية جاذبة للمقاتلين الأجانب، على نحو يعني فتح بؤر جديدة للإرهاب على المستوى الدولي من ناحية، وفى قلب أوروبا من ناحية ثانية، وربط الأزمة الأوكرانية بمتغيرات العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية في ملفات الشرق الأوسط من ناحية ثالثة.

يتضح جلياً بأن ملف الأزمة السورية، قد ارتبط بجملة واسعة من الصراعات الدولية بين روسيا والولايات المتحدة وكذا أوروبا، وعلى رأس تلك الصراعات، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وربطاً بذلك، فإن دمشق تأمل أن ينتهي هذا الصراع، بانتصار روسي على الأرض، وانتصار سياسي على الولايات المتحدة وأوروبا، بما قد ينعكس إيجاباً على قوة الموقف الروسي ورؤيته للحل السياسي في سوريا، وبما يتوافق مع أهداف الدولة السورية. وحتى ذلك الحين، سيبقى الملف السوري في حالة تأرجح، تحكمه حالة التوافق والتفاهمات، بين روسيا والولايات المتحدة وتركيا، مع ملاحظة أن مستقبل هذه التوافقات والتفاهمات سيظل رهناً بمألات الصراع الروسي- الأوكراني، ومدى قدرة روسيا والولايات المتحدة على عزل مسارات تفاعلاتهما عن بعضها البعض؛ سواء في أوروبا، أو في الشرق الأوسط .

وربطاً بما سبق، يمكننا الاستعانة ببعض ما يراه الباحثون، حيال تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، على الساحة السورية.

التأثير الاقتصادي:

تعتمد سوريا على روسيا في سلع ومواد أساسية، في مقدّمتها القمح والمشتقات النفطية التي تعاني سوريا من شحّ كبيرٍ فيها. فبسبب الجفاف الذي ضرب البلاد في السنة الماضية والذي لم تشهد مثله منذ أكثر من سبعين عاماً، وكذلك وقوع المناطق ذات الأراضي الخصبة والمنتجة للحبوب خارج سيطرة الحكومة السورية، إضافة إلى سرقة ممهنهجة للخيرات السورية من قبل القوات الأمريكية، وكذا قوات قسد، إذ ون تعاني سوريا من نقص هائل في مخزون القمح، الذي تضطرّ إلى استيراد 1.5 مليون طنّ منه سنوياً من القرم وبيلاروسيا وروسيا التي تعدّ الدولة الأولى عالمياً من حيث التصدير بكمية سنوية تتجاوز 37 مليون طن. هذا بعد أن كانت سوريا تنتج سنوياً ما يفوق 2.5 مليون طن سنوياً قبل اندلاع الحرب فيها، وهي الكمية التي كانت تجعلها تكتفي ذاتياً وتملك القدرة على تصدير بعضها.

في مجال المشتقات النفطية، تستورد سوريا البنزين والمازوت من روسيا. ففي أوائل شباط 2021، وقّعت سوريا عقوداً مع روسيا لتوريد البنزين والمازوت، بموجبها تزوّد روسيا سوريا، خلال ستّة أشهر، بـ 180 ألف طن مازوت، بمعدّل 30 ألف طن يومياً. ومع ذلك لم تغطِّ هذه الكمية سوى 35% من حاجة سوريا، مع عجز بلغ 429 ألف طن، حسب ما قال وزير النفط السوري أمام برلمان بلاده. والذي كشف أيضاً أنّ سلطات بلاده لم تنتج في عام 2020 سوى 9 آلاف برميل من النفط فعلياً من مناطق سيطرتها، في حين أنتجت مناطق الإدارة الذاتية قرابة 80 ألف برميل يومياً في العام نفسه.

عدا هذه السلع الأساسية، تعتمد سوريا على روسيا في الكثير من السلع الغذائية التي يُقدّم بعضها كمساعدات. ولذلك بدأ التأثير فوراً من حيث فقدان بعض المواد في الأسواق وارتفاع أسعار بعضها الآخر وانخفاض قيمة الليرة السورية التي فقدت، خلال عشرين يوماً من الحرب الروسية، قرابة 10% من قيمتها.

التأثير السياسي:

من المتوقّع أن يؤدّي الدعم الكامل الذي أعلنه الرئيس السوري، بشار الأسد، لقرار روسيا بالحرب على أوكرانيا إلى تشديد موقف أميركا وحلفائها من دمشق، خاصّة وأنّ الأخيرة جاهزة أيضاً بدعم روسيا للتغلّب على العقوبات المفروضة عليها. وبالتالي، قد يتراجع التراخي الذي أبدته أميركا حيال مساعي بعض الدول العربية، وحتى الأوربية، للتواصل مع الحكومة السورية والتطبيع معها.

كما من المتوقّع أن تكثّف أميركا من دعمها للإدارات في المناطق خارج سلطة الحكومة السورية. ترجمة ذلك، في البيان الصادر عن الخارجية الأميركية، بشأن رفض الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد والتشديد على إبقاء العقوبات المفروضة عليه، قد يٌقرأ في هذا الإطار.

في الخلاصات. تسعى الولايات المتحدة ومن خلال مُجريات الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى زيادة الضغط على روسيا وسوريا على حد سواء، إذ تستغل الولايات المتحدة تأزم الوضع الاقتصادي في سوريا، على نحو تسعى بموجبه إلى ضرب الحاضنة الشعبية للدولة السورية، وعلى اعتبار أن روسيا حليف استراتيجي للدولة السورية، فإن واشنطن ستحاول الضغط على روسيا في أوكرانيا، بُغية انتزاع بعض التنازلات منها في الملف السوري.

كل ذلك، يُمكن ترجمته سياسياً، عبر تأزّم العلاقة بين اللاعبين الدوليين الرئيسيين، الأمر الذي قد يغلق أفق الحلّ السياسي الدولي، ويمنح أدواراً أكبر للقوى الإقليمية العاجزة أصلاً عن إيجاد حلّ.

ختاماً، وعلى الرغم من ضبابية المشهد السوري، وعلى الرغم من تفنيد جُل الوقائع بشقيها السياسي والاقتصادي، والمؤثرة على الملف السوري، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتدخلات الغربية والأمريكية في حيثياتها، إلا أن الملف السوري بتفاصيله كافة، وعلى الرغم من تعقيداته، إلا أن دمشق وعبر استراتيجية تشبيك الملفات، سواء مع حلفائها في موسكو وطهران، أو عبر إعادة التقارب بين دمشق ودول الخليج، ومؤخراً ثمة إشارات تركية، لجهة إعادة ترتيب العلاقات مع دمشق، وبما يتوافق مع رؤيتها الإستراتيجية. كل ذلك وضحه الرئيس السوري بشار الأسد، وفي أكثر من مناسبة، بأن دمشق وعلى الرغم من التوترات الإقليمية والدولية، إلا أنها لا تزال بيضة القبان في كل المعادلات، سواء لجهة الحرب الروسية في أوكرانيا، أو جُل المعادلات الإقليمية الخليجية والإيرانية والتركية، وصولاً إلى قدرة دمشق ترتيب ملفات عديدة ضاغطة على الولايات المتحدة. كل ذلك يؤكد وعلى الرغم من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على دمشق، إلا أن الدولة السورية لا تزال أولوية استراتيجية لجميع القوى، وما عودة الخليج إلى دمشق، والرغبات التركية بإعادة العلاقات مع الأسد، إلا دليلاً واضحاً على أن قدرة دمشق بتجاوز أي إشكاليات إقليمية أو دولية، تفوق قدرة أعدائها، وها هي دمشق تستمر في تطبيق إستراتيجيتها التي ترتكز على النفس الطويل، سواء في الداخل السوري، عبر تأمين مقومات عيش الشعب السوري، أو لجهة الخارج، عبر تشبيك علاقات قوة مع محيطها الإقليمي، الأمر الذي يؤكد بأن دمشق لا تزال مفتاحاً ذهبياً لأي معادلة إقليمية ودولية. والقادم من الأيام سيكرس معادلات دمشق.