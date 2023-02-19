الثمن الباهظ للنصر: تأملات سفير خلال عام من الحرب

قريباً سنحيي انقضاء عام على الغزو الروسي لأوكرانيا – تسببت هذه الحرب الوحشية بمقتل أكثر من 20000 شخص وجرح 30.000 و8000 في عداد المفقودين

قريباً سنحيي انقضاء عام كامل على الغزو الروسي لأوكرانيا. حتى الآن، تسببت هذه الحرب الوحشية بمقتل أكثر من 20.000 شخص، و 30.000 جريح، و 8.000 في عداد المفقودين. للأسف، هذه الأرقام تتزايد يوميًا.

لقد مثّلت أحداث الأشهر الإثني عشرة الماضية تحديًا للشعب الأوكراني، حيث اضطررنا للدفاع عن وحدة أراضي بلدنا وسيادته في مواجهة العدوان الروسي.

زرت كييف مؤخرًا، والمشاهد صعبة للغاية! نحن نتعامل مع مهاجم عدواني لا يجنب المواطنين الأبرياء - رجالا ونساء وأطفالا - خطيئتهم الوحيدة هي أنهم يعيشون في مدينة في أوكرانيا، وهو هدف حدده الروس لشن هجمات بربرية على الأبرياء. بالإضافة إلى العدد الكبير من الضحايا الذين دفعوا حياتهم جراء هذه الحرب، فإنها تدمر البلاد ومواطنيها، وتلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الأوروبي، وتؤدي إلى وضع يصبح فيه العديد من المواطنين لاجئين وهو ما يؤثر بلا شك على ميزان القوى العالمي.

AP Photo/Emilio Morenatti أشخاص يتفقدون الأضرار التي لحقت بشققهم بعد إصابتها بصاروخ روسي في ميكولايف بأوكرانيا.

بدأ الأمر في آذار/ مارس 2014، عندما دخلت القوات العسكرية الروسية شبه جزيرة القرم واحتلت مواقع استراتيجية رئيسية. في وقت لاحق، تحركت القوات العسكرية الروسية إلى شرق أوكرانيا، واستولت على المدن والبلدات الرئيسية، وخلقت ما يسمى بجمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبية. في فبراير 2022، أقدمت روسيا على غزو واسع النطاق لأوكرانيا من خلال استهداف المدنيين، واحتجاز بلدات بأكملها كرهائن، وقتل واغتصاب وتعذيب الأوكرانيين.

مع استمرار الحرب، أصبح المجتمع الدولي مشاركًا بشكل متزايد. أدانت الأمم المتحدة العدوان الروسي ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية. كما أعرب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي عن دعمهما لأوكرانيا وشددا العقوبات الاقتصادية على روسيا ردًا على عدوانها. لسوء الحظ، استمر القتال على الرغم من هذه الجهود، وكانت التكلفة التي تكبدها الشعب الأوكراني مدمرة. خلال الحرب، نزح الملايين، وتكافح الحكومة الأوكرانية للتعامل مع الأزمة الإنسانية. لحسن حظنا، زودنا المجتمع الدولي - وخاصة الدول الغربية - بالمساعدة والدعم العسكري الذي كنا بحاجة إليه لكسب الحرب.

Shlomi Amsalem, Ministry of Foreign Affairs وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف ، أوكرانيا.

طوال العام الماضي، حظينا بتلقي مساعدات إنسانية من شعب إسرائيل والحكومة. في الوقت نفسه - على الرغم من أنني أعمل كثيرًا مع القادة والمسؤولين في إسرائيل لتلقي المساعدة الدفاعية العسكرية أيضًا - فقد واجهنا صعوبة في تلقي مساعدات كبيرة من الحكومة الإسرائيلية. تعد أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ المناسبة ضرورية لنا - فنحن بحاجة ماسة إليها لمقاومة العدوان الروسي، الذي يستخدم أسلحة المدفعية والطائرات بدون طيار والقنابل ضدنا.

معظمها يستهدف المدنيين الأبرياء، كما تضررت الأماكن المقدسة اليهودية في هذا السياق. نحن ممتنون للمساعدات الإنسانية، لكنني ما زلت أناشد الحكومة الجديدة وأتوقع المزيد من المساعدة الكبيرة. كما ذكرنا، البطانيات والأدوية والضمادات لن تجعلنا نكسب الحرب! نحن بأمس الحاجة إلى المزيد من المساعدة المكثفة. الدول الديموقراطية تساعدنا بكل إمكانياتها، لكن إسرائيل لم تتخذ موقفاً لا لبس فيه. يوما بعد يوم، يتزايد الشعور بالإحباط لأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للمساعدة.

خاصة أنه من الواضح للجميع أن إيران متورطة في الحرب ولا تخشى مساعدة روسيا في قتل المواطنين الأوكرانيين - وبما أن إيران تستخدم بالفعل تقنياتها وستواصل استخدامها في المستقبل ضد دولة إسرائيل - يجب أن يعمل هذا على تقوية مصلحة إسرائيل في مساعدتنا. يثبت تورط إيران أن الحرب ليست حربنا فحسب، بل يجب أن تقلق بقية العالم، وخاصة إسرائيل، التي يتورط عدوها الأول الآن أيضًا في قتل الأوكرانيين الذين ذنبهم الوحيد أنهم مواطنون أوكرانيون.

Sergei CHUZAVKOV / AFP مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في أوكرانيا في كييف بعد أن تعرضت المدينة لأسراب من طائرات كاميكازي بدون طيار التي باعتها إيران لروسيا.

بالنظر إلى العام الماضي، من الواضح أن أوكرانيا تواجه تحديات ومصاعب بالغة الصعوبة. ألحقت الحرب الروسية خسائر فادحة بالشعب الأوكراني، لكنها أظهرت أيضًا قوة ومرونة الأمة الأوكرانية. على الرغم من الصعاب، تتمسك أوكرانيا بسيادتها وسلامة أراضيها وتُظهر للعالم معاني الدفاع عن الوطن.

بصفتي سفير أوكرانيا في إسرائيل، أنا فخور ببلدي وبالشعب الذي أظهر الشجاعة والتصميم في مواجهة المحن. يستحق الشعب الأوكراني أفضل من ذلك، وآمل أن تكون إسرائيل لأوكرانيا في المستقبل حليفًا قويا وأكثر جهرًا وقت الحاجة.