لا جدوى من نوايا عزل روسيا على خلفية تعميق حوارنا السري مع العديد من الدول غير الغربية واهتمامها الصريح بتطوير أشكال مختلفة من التعاون معنا

كشفت الأزمة الأوكرانية عن الاتجاهات العميقة الجذور في الجغرافيا السياسية وكذلك في التطلعات الدولية للدول الغربية، والتي لم تكن يوما بهذا الوضوح. يمكننا أن نقول على وجه اليقين أنه لم يؤثر فقط على بنية الأمن في أوروبا، بل كان أيضًا بمثابة حافز لتغيير نظام العلاقات الدولية بأكمله. هذا بخلاف حقيقة أنها كشفت النوايا والسياسات الحقيقية للدول الغربية تجاه روسيا.

اليوم ، ليس هناك شك في أن القوة العالمية هي بالضبط ما لديهم على المحك في لعبتهم المدمرة الحالية. الهدف الحقيقي من "الحملة الصليبية" الحالية ضد بلدنا ليس الشعار المعلن بغية "مساعدة الأوكرانيين" ولكن لإلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا باعتبارها واحدة من الضامنين لعالم ينزع نحو تعددية الأقطاب. بدون تقصي الأسباب الحقيقية وراء نشأة الأزمة الحالية، سيظل الجمهور رهينة للرواية الكاذبة التي تقول إنها بدأت فقط في 24 فبراير 2022، وذلك فقط بسبب "العدوان غير المبرر ضد أوكرانيا".

أولئك الذين يبذلون جهدًا للنظر في الموقف دون التحيز المستحث، سيدركون أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي اضطرت إلى البدء بما يتفق تمامًا مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، هي نتيجة وليس السبب الجذري لأزمة طويلة الأمد. لقد كانت تختمر منذ سنوات - بشكل عام للغاية، منذ شباط/فبراير 2014، عندما دبرت الدول الغربية وموّلت الانقلاب غير الدستوري المهلك في أوكرانيا.

في ذلك الوقت، لم تشعر تلك الدول بالارتباك أقله بسبب الانتهاك الصارخ لجميع الإجراءات التشريعية التي كانت متبعة وفاعلة في تلك اللحظة في أوكرانيا. لقد سارعوا إلى الاعتراف بزمرة من القوميين الراديكاليين والنازيين الجدد الذين ادعوا السلطة لأنفسهم بعد انقلاب الميدان، باعتبارهم القيادة الشرعية الوحيدة للبلاد. وبتشجيع من هذا الدعم، أصدر القائم بأعمال الرئيس الذي نصب نفسه، مرسوما لبدء ما يسمى بعملية مكافحة الإرهاب في أبريل 2014، والتي أطلقت في الواقع حربا أهلية كاملة على شعب دونباس، الذي رفض التصالح مع إساءة استخدام السلطة هذه.

وقد أدى ذلك إلى سلسلة ضخمة من الانتهاكات للحقوق الأساسية لسكان شرق البلاد، بما في ذلك أثمن شيء - الحق في الحياة. تقوم التشكيلات المسلحة في أوكرانيا بقصف دونباس لسنوات. تم فرض حصار اجتماعي واقتصادي لا إنساني على سكانها، ما وضع المنطقة في صراع على البقاء. وانطلاقا من الاعتبارات البعيدة المدى، فضل الغرب أن يغض الطرف عن ذلك. معايير عالية للديمقراطية والأخلاق وسيادة القانون أم معايير مزدوجة؟ يمكننا أن نشاهد اليوم العواقب المأساوية.

كان كل شيء مدروسا بحنكة من خلال التوسع المستمر لحلف الناتو شرقا والجهود المستمرة للحصول على موطئ قدم عسكري في الأراضي الأوكرانية. تجدر الإشارة إلى عدد المرات التي قالت فيها روسيا علنا على مر السنين على جميع المستويات إن مثل هذه الأعمال غير مقبولة لأمنها القومي.

ومع ذلك، وعلى مدار أكثر من ثماني سنوات، وبمشاركة مباشرة من مستشاري الناتو، تم عسكرة أوكرانيا. تم إنشاء قواعد عسكرية ومختبرات حيوية على أراضيها، وتم رعاية أتباع أيديولوجية النازيين الجدد الحديثة ليصبحوا أداة لتنفيذ أكثر الأوامر اللاإنسانية وكذلك لتغذية الخوف من روسيا (روسوفوبيا).

ناهيك عن التزوير المستمر لتاريخنا المشترك، تاريخ الحرب العالمية الثانية، تمجيد المتعاونين النازيين وبالتالي تضليل جيل الشباب. علاوة على ذلك، فإن اتفاقيات مينسك المألوفة، والتي كما نعلم من الكشف السخيف الأخير للقادة السابقين لألمانيا وفرنسا وأوكرانيا والمملكة المتحدة، كانت مطلوبة فقط لشراء الوقت، وضخ أوكرانيا بالأسلحة الأجنبية والمرتزقة، وتدريبها على الأعمال العدائية. بعبارة أخرى - إنشاء معقل مناهض لروسيا على حدودنا.

في أقل من عقد من الزمان، أصبحت أراضي أوكرانيا ساحة تدريب للتدريبات العسكرية والمناورات الغربية - وبالتالي، قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، تمركز حوالي 10000 عسكري من دول الناتو في منشآت عسكرية وبحرية. قواعد في أوكرانيا، من بينها 4000 من الولايات المتحدة Divide et impera (فرق تسد) في نسخة حديثة: الوقت يمر، لكن الأنجلو ساكسون يستمرون في استخدام الأساليب الاستعمارية القديمة.

في ديسمبر 2021، عندما احتدم الوضع، كما اتضح، وقف الغرب متّحدا أمام الجمهور مرة أخرى، دون أي محاولات حقيقية لإيجاد حل دبلوماسي، يأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الأمنية. استمر في إغراق بلدنا المجاور بالأسلحة مع إثارة الوضع، وإلقاء اللوم على روسيا في كل شيء حرفيا وإعداد الرأي العام وفقا لذلك. في حين أن الجيش الأوكراني، كما تم الكشف عنه من الوثائق التي اكتشفتها القوات المسلحة الروسية، خطط لبدء عملية عسكرية في دونباس في مارس 2022. وغني عن القول ما ستكون عليه العواقب، إذا حدث ذلك.

إن التلميحات الإعلامية واسعة النطاق اليوم والحكايات البعيدة والاتهامات الصارخة ضد الجيش الروسي بالقصف المتعمد للمواطنين المسالمين ليست أكثر من واقع مواز أحادي الجانب، من الواضح أنه قد تناسب بشكل جيد مع المواجهة التي تم إعدادها منذ فترة طويلة والحرب الهجينة التي أطلقتها الدول الغربية. هدفهم هو تبرير أفعالهم وإلحاق ما يسمى بـ "الهزيمة الاستراتيجية" لروسيا.

هذا هو السبب في أن المرء لا يسمع شيئا من وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرتها حول استخدام المدنيين كـ "دروع بشرية" ، والنشر المتعمد للمدفعية الثقيلة ومواقع إطلاق النار في المواقع المدنية، وإعدام الجنود الروس العزل، وغيرها من الفظائع والانتهاكات الجماعية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من قبل الجيش الأوكراني. تفضل الدول الغربية ألا تلاحظ كيف أن الأعمال الإرهابية لنظام كييف تقتل وتجرح المدنيين يوميا تقريبا، بمن فيهم النساء والأطفال، نتيجة لقصف القوافل الإنسانية والمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال. هذا لأنهم، في الواقع، شركاء في هذه الجرائم.

وعلاوة على ذلك، ومن ناحية سهلة، ودون النظر إلى مستقبل شعوبهم والآثار الطويلة الأجل، يجري اتخاذ تدابير تمييزية غير مشروعة لم يسبق لها مثيل في الوقت الذي تبذل فيه محاولات لا أساس لها لإخلاء مسؤوليتهم عن الاضطرابات في الاقتصاد العالمي. وبشكل عام، تستمر الدول الغربية، في رغبتها في الحفاظ على مركز مهيمن، في الانتقال من القانون الدولي إلى قانون مخترع تحت مسمى "نظام قائم على القواعد". بمشقة، يحاولون استبعاد روسيا من كل مكان، لإلغاء كل شيء روسي. لا يعرف رهاب روسيا حدودا، على الرغم من انتشاره بشكل رئيسي داخل العالم الأنجلوسكسوني والاتحاد الأوروبي.

لا جدوى من نوايا عزل روسيا على خلفية تعميق حوارنا السري مع العديد من الدول غير الغربية واهتمامها الصريح بتطوير أشكال مختلفة من التعاون معنا. وحتى المحاولات تُبذل للتقليل من دور روسيا الذي لعبته تقليديًا في تسوية قضايا الشرق الأوسط ، وهو أمر لا يمكن الدفاع عنه سياسيًا.

في ظل الوضع الدولي الصعب الحالي، تظل إسرائيل شريكًا مهمًا لروسيا في المنطقة. رغم كل الصعاب والضغوط ومحاولات دق إسفين بين بلدينا، نأمل أن تتخذ إسرائيل مقاربة حكيمة ومتوازنة ودبلوماسية لجميع جوانب الأزمة الأوكرانية مع الفهم الواجب للأسباب التي دفعت القيادة الروسية إلى اتخاذ قرار إجراء العملية العسكرية الخاصة وأهدافها وغاياتها. ومن المؤكد أن ذلك سيلبي مبادئ علاقاتنا الثنائية التي بنيناها معا بعناية لبنة لبنة. والأمر الحاسم أنه سيخدم مصالح كلا الشعبين.

بالنسبة لروسيا، فإن ما يحدث اليوم هو مسألة حياة أو موت، ومسألة مستقبلنا التاريخي كأمة. بلدنا لديه إرادة لا تنتهي لدعم الحقيقة التاريخية، والقيم التقليدية القديمة ومصالحها الأمنية الحيوية المشروعة. كأي دولة مستقلة وذات سيادة، لن نسمح بخلق أي تهديدات مباشرة على حدودنا.

هناك فهم سائد في المجتمع الروسي للأسباب القسرية لبدء العملية العسكرية الخاصة. إننا نشعر بقلق بالغ إزاء العواقب الضارة لخطوات الغرب المناهضة لروسيا قبل وأثناء العملية، لانزلاق العالم إلى خط خطير من التصعيد غير المنضبط بين القوى النووية. يُنظر إلى الخطط غير المسؤولة والخطيرة لرعاة نظام كييف لاستخدام الدبابات الألمانية ضد روسيا في بلدنا على أنها انتكاسة للحرب العالمية الثانية مع نتائج غير متوقعة للعالم بأسره.

كما قال فيودور دوستويفسكي - وهو من أعمدة الأدب العالمي الكلاسيكي، المحظور الآن في بعض البلدان – في مقولته الشهيرة "كل شيء يمر، وتبقى الحقيقة فقط"، وكونوا مطمئين، فالحقيقة في صفنا.