معارض بارز للرئيس بوتين يتلقى العلاج في إسرائيل وهو بحالة خطيرة

بسبب مواقفه الأخيرة من الحرب في أوكرانيا تم إبعاده من المجلس الاستتشاري للرئيس الروسي بمواضيع حقوق الانسان

وصل الى إسرائيل خلال الأيام الأخيرة الصحافي الروسي المعروف نيكولاي سفينيدزه، وهو معارض بارز للحرب في أوكرانيا، وبحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان" يتلقى سفينيدزه العلاج في إسرائيل منذ أسبوعين وتوصف حالته بالخطيرة وذلك بعد أن ظهرت عليه أعراض سكتة دماغية، لكن عائلته مقتنعة بأنه تم تسميمه من جانب السلطات.

سفينيدزة ذي الـ67 اعتبر النجم الأبرز للاعلام الروسي في سنوات التسعين حتى الـ2000 وهو شخصية معقدة. وكشف مؤخرا أنه قريب بعيد جدا للقائد الشيوعي جوزيف ستالين. وبحسب تقارير روسية نقل في بداية االشهر الى المستشفى وهو يعاني من مرض رئوي خطير- وذلك بعد فترة قصيرة من إقالته من المجلس الاستشاري للرئيس بوتين بمواضيع حقوق الانسان. فهل سمم كما يشك بعض مؤيديه؟ لا يوجد تأكيد رسمي على ذلك، لكن الأمر المؤكد هو وجود الكثير من الغموض حول قضية تلقيه العلاج في المستشفى.

علاقات سفيندزة مع السلطة في السنوات الثلاثين الأخيرة شهدت تقلبات، وهو بالأصل باحث في مجال العلوم السياسية وصل إلى الإعلام بالصدفة لكن بسرعة كبيرة جدا استغل القوة التي منحت له- في البداية كمقدم بالقنوات التلفزيونية الرئيسية وبعد ذلك كمضيف للبرامج التاريخية.

لدة سفيندزة آراء روسية قوية وينتقد بشدة البلاشفة الذين قادوا الاتحاد السوفياتي وستالين نفسه. وقال إن الشيوعيين الروس وقفوا الى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ، وبناء إلى نصائحهم خانوا بلادهم حتى يستولوا على السلطة عام 1917.

كان لسفيندزة علاقات معقدة مع نظام بوتين لكن في الغزو الأخير في أوكرانيا رفض دعمه ونتيجة لذلك استبعد من منصبه في اللجنة الاستشارية للرئيس في مجال حقوق الانسان، حاليا بموجب المؤشرات يكافح من أجل حياته.