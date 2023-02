"بعد عام واحد، كييف ظلت صامدة": بايدن يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف يوم الاثنين في زيارة مفاجئة للدولة التي وجدت نفسها تخوض حربا مباغتة، قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.

في الصور الأولى التي ظهرت من الزيارة، شوهد بايدن في جولة في كييف، يرافقه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.