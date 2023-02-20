"بعد عام واحد، كييف ظلت صامدة": بايدن يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

تأتي الزيارة قبل أربعة أيام من مناسبة إحياء مرور عام كامل على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف يوم الاثنين في زيارة مفاجئة للدولة التي وجدت نفسها تخوض حربا مباغتة، قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي.

في الصور الأولى التي ظهرت من الزيارة، شوهد بايدن في جولة في كييف، يرافقه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وبحسب بيان صحفي، فقد التقى بايدن زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا في قصر ماريانسكي. في تصريحاتهما المشتركة، أعلن بايدن عن 500 مليون دولار من المساعدات الإضافية لأوكرانيا، وقال إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس إن الحزمة ستشمل أيضًا المزيد من المعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والمزيد من صواريخ جافلين وهوويتز. وأشار بايدن إلى أنه سيتم الإعلان عن عقوبات إضافية هذا الأسبوع.

وقال زيلينسكي لبايدن "شكرا جزيلا لكم لقدومكم السيد الرئيس في لحظة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا"، مضيفا أنه يقدر الدعم الأمريكي لبلاده.

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وأشاد بايدن بالمقاومة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي كان يخشى في البداية أن تسقط كييف في مواجهة العدوان الروسي.

وقال بايدن "بعد عام واحد، ظلت كييف صامدة. وأوكرانيا صامدة. الديمقراطية صامدة".

قال بايدن: "وإن انطوى قول ذلك على بعض التشدق، لكني اعتقدت أنه من المهم أن يكون رئيس الولايات المتحدة هنا في اليوم الذي بدأ فيه الهجوم". وأكد "لأنه كما يتذكر الرئيس، كنت أحذر العالم من أن بوتين سيهاجم. أعتقد أنه من المهم ألا يكون هناك أي شك، على الإطلاق، بشأن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في الحرب".

قال زيلينسكي إنه تحدث مع بايدن حول أسلحة بعيدة المدى وأسلحة أخرى لم يتم توريدها لأوكرانيا من قبل، لكنه لم يذكر بالتفصيل أي التزامات جديدة. الرئيس الأمريكي وصل برفقة مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان.