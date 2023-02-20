يوميات أوكرانية: جولة في أحياء مدينة كراماتورسك التي تتأهب لهجوم روسي

بالرغم من ظروف الحرب وما حل بالبلد من دمار تبدو الأسعار رخيصة جدا بالنسبة للوافدين أو الزائرين، إلا أن ظروف الحياة الصعبة تظهر جلية على سكان المناطق في الدونباس

تبدو الحياة طبيعية في كراماتورسك الواقعة في شرقي أوكرانيا رغم تعرضها للقصف مرات عدة خلال الليلة. صفارات الإنذار سمعت مرات عدة.

في صباح هذا اليوم قمنا بجولة في أحياء المدينة التي تتأهب لهجوم روسي بري مرتقب تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا.

في مركز تجاري وسط المدينة يخرج بعض المواطنين للتسوق وقضاء بعض الحاجيات من المحلات التجارية المفتوحة. أكثر المتسوقين هم من الجنود الأوكران الذين يدخلون بزيهم وعتادهم لتناول المشروبات الساخنة. تروي لنا إحدى العاملات في المكان أن الجندي يتلقى تخفيضا كبيرا يتجاوز حاجز ال 50% نظرا لظروفه على الجبهة .

adham habiballah/i24NEWS سيدة أوكرانية في مركز رئيسي في مدينة كراماتورسك-أوكراينا، والذي يقوم بتقديم المساعدات لقرابة ألفي عائلة

رغم ظروف الحرب وما حل بالبلد من دمار تبدو الأسعار رخيصة جدا بالنسبة للوافدين أو الزائرين، إلا أن ظروف الحياة الصعبة تظهر جلية على سكان المناطق في الدونباس أو في الشرق الأوكراني..وكلما ابتعدنا عن العاصمة كييف تجاه الشرق تبدو الظروف أصعب فأصعب وتبدو حالة الحرب أشد مما هي عليه في العاصمة او حتى في خاركييف.

adham habiballah/i24NEWS صناديق مساعدات في مركز رئيسي في مدينة كراماتورسك-أوكراينا،يقوم بتقديم المساعدات لقرابة ألفي عائلة

وصلنا إلى مركز رئيس في مدينة كراماتورسك، مركز يقوم بتقديم المساعدات لقرابة ألفي عائلة، منها الملابس الدافئة. المكان يبدو كالبزار الشعبي، حيث تمتد طاولات وعليها ملابس لأجيال مختلفة ودمى لأطفال صغار.

يتوافد العشرات في كل يوم إلى هذا المكان، يحملون بطاقة تحمل أسماءهم ويقومون باستلام الطعام ويتم تسجيلهم بسجل رسمي وتصويرهم أثناء استلامهم حاجياتهم.

adham habiballah/i24NEWS مركز رئيسي في مدينة كراماتورسك-أوكراينا،يقوم بتقديم المساعدات لقرابة ألفي عائلة

هذه المساعدات التي تصل إلى المركز تأتي من العديد من الدول من بينها ألمانيا وبولندا والعديد من دول العالم التي تقوم بإرسالها إلى هذه الجمعية والتي تقوم بدورها بتوزيعها.

adham habiballah/i24NEWS مركز رئيسي في مدينة كراماتورسك-أوكراينا،يقوم بتقديم المساعدات لقرابة ألفي عائلة

تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للحرب، تعرضت العديد من المناطق في كراماتورسك لقصف روسي شديد خلال الفترة الأخيرة، زرنا أحد الأحياء الذي غادره سكانه بعد مقتل قرابة أربعة أشخاص بحسب شهود عيان نتيجة القصف الروسي، ويروي لنا السكان أن غالبية من بقوا في الحي الذي تعرض للقصف، هم من كبار السن الذين شقّ عليهم الخروج من منازلهم .ويخشى على هؤلاء أن يكونوا على موعد مع الموت بقذيفة طائرة او مدفعية.

adham habiballah/i24NEWS مركز رئيسي في مدينة كراماتورسك بـأوكرانيا، يقوم بتقديم المساعدات لقرابة ألفي عائلة

يروي لنا أحدهم أنه عاد إلى المدينة لأنه لا يملك أي خيارات أخرى، لكن آخر أشار إلى أن المدينة وظروفها تبدو أفضل بكثير مما كانت عليه الحالة في بداية الحرب.