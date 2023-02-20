تزامنا مع زيارة جو بايدن لأوكرانيا: وفد إسرائيلي يقوم بجولة في كييف

قام الوفد رفقة سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، قاموا بزيارة موقع "بوتشا"، موقع مذبحة للمدنيين الأوكرانيين وأسرى الحرب من قبل الجيش الروسي.

وصل برلمانيان إسرائيليان ضمن وفد صداقة إلى أوكرانيا، اليوم الإثنين، وتزامنت زيارة زئيف إلكين ويولي إدلشتاين إلى العاصمة الأوكرانية مع الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي جو بايد ، الذي التقى بنظيره الأوكراني، وقام الوفد رفقة سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، قاموا بزيارة موقع "بوتشا"، موقع مذبحة للمدنيين الأوكرانيين وأسرى الحرب من قبل الجيش الروسي.

والتقى المشرّعان الأوكرانيان المولد - وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية الأوكرانية التابعة للكنيست - بمسؤولين أوكرانيين وقادة الجالية اليهودية لمناقشة دفاع أوكرانيا المستمر ضد الغزو الروسي، الذي تحل ذكراه الأولى في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة غير معلنة لكييف، اليوم الإثنين، واعدا حليفته أوكرانيا بأسلحة جديدة وبدعم "لا يتزعزع" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للحرب الروسية.وكشف بايدن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مساعدة إضافية قيمتها 500 مليون دولار سيعلن عن تفاصيلها في الأيام المقبلة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن بايدن وصل إلى كييف بعد رحلة استغرقت ساعة بالقطار من بولندا المجاورة، دون أن يستخدم الوحش الطائر "إير فورس وان".واعتمدت الزيارة إلى كييف على السرية التامة والتمويه بسبب مخاوف أمنية، فقد غادر بايدن واشنطن دون سابق إنذار بعد أن تناول هو وزوجته عشاء نادر في أحد مطاعم العاصمة الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد التقى الأسبوع المنصرم بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته الرسمية الأولى إلى كييف، وقال كوهين إن "إسرائيل تقف بقوة في تضامن مع الشعب الأوكراني وتظل ملتزمة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها". وأضاف أن القدس ستدعم خطة زيلينسكي للسلام في اجتماع قادم للأمم المتحدة.

ومن جهته أوضح زيلينسكي خلال لقائهما لكوهين أن "إسرائيل وأوكرانيا لهما عدو مشترك: إيران. كان هذا التفاهم المشترك أحد أهداف البعثة الإسرائيلية إلى أوكرانيا - لتجنيد أوكرانيا للتحدث علانية في الساحة الدولية بشأن القضية الإيرانية" وبعد لقائهما، قال كوهين إن "المهمة قد أُنجزت".