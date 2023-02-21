منظمة"هيومن رايتس ووتش" تتهم الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب

"تشير الأدلة بوضوح إلى أن الصاروخ الذي قتل وجرح مدنيين في محطة سكة حديد كراماتورسك انطلق من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية، صباح اليوم الثلاثاء، الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب بعد قصف محطة قطار كراماتورسك في أبريل/نيسان المنصرم، مما أدى إلى مقتل حوالي 60 مدنيا سعوا للفرار من المنطقة. وقالت: "تشير الأدلة بوضوح إلى أن الصاروخ الذي قتل وجرح مدنيين في محطة سكة حديد كراماتورسك انطلق من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا. هذا الهجوم ينتهك قوانين الحرب وما يبدو أنه جريمة حرب".

وحققت المنظمة غير الحكومية في كراماتورسك وموقع الإطلاق المحتمل للصاروخ في منطقة خاركيف، في ذلك الوقت تحت السيطرة الروسية، في ما تنفي موسكو مسؤوليتها عن الهجوم وتتهم كييف بقصف المحطة. ومع ذلك، تقول "هيومن رايتس ووتش" إنها لم تجد "أي دليل يدعم المزاعم الروسية". وأضافت "على العكس من ذلك، كل شيء يشير إلى أن القوات الروسية أطلقت صاروخ توتشكا- يو على محطة كراماتورسك".

ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" تعتبر أن قرية "كونيه" هي موقع الإطلاق الأكثر احتمالا، ويقول السكان إن "نشاط عسكري روسي كبير في القرية وحولها في أوائل أبريل / نيسان، بما في ذلك إطلاق الذخيرة" كان جارياً. خلال زيارتها للمنطقة، عثرت هيومن رايتس ووتش على شظايا صواريخ Tochka-U و "عدة ذخائر صغيرة غير منفجرة".

وخلصت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "هذه الأدلة تشير بوضوح إلى أن القوات الروسية كانت تطلق مركبات إطلاق وصواريخ توشكا يو حول قرية كونيه في وقت قريب من الهجوم في كراماتورسك. وكان هجوم روسيا على محطة القطار المزدحمة في كراماتورسك عشوائيًا بشكل غير قانوني".