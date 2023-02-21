الرئيس الروسي: "الغرب سعى لتقديم أسلحة نووية وبيولوجية للنظام في أوكرانيا"

اشار بوتين إلى أن بلاده ستقرر "مهام العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا حاليا، خطوة بخطوة" وتابع "نعيش أوقاتا صعبة قبل أحداث تاريخية"

قبل أيام من الذكرى الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه أمام الجمعية الاتحادية قبل يومين من حلول ذكرى العملية العسكرية بأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن "الغرب سعى لتقديم أسلحة نووية وبيولوجية للنظام في أوكرانيا"وتابع "الغرب كان ينقل الأسلحة لأوكرانيا قبل إطلاق العملية العسكرية الخاصة".

واشار بوتين إلى أن بلاده ستقرر "مهام العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا حاليا، خطوة بخطوة" وتابع "نعيش أوقاتا صعبة قبل أحداث تاريخية"وتابع "وعود وكلمات القادة الغربيين قبل العملية العسكرية كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت لإعداد أوكرانيا للمواجهة" وأفاد بوتينان "أميركا الوحيدة التي تملك عددا كبيرا من القواعد العسكرية في العالم وخرجت من المعاهدات بشكل أحادي"

ويعتبر هذا خطاب، اليوم الثلاثاء، لبوتين هو الخطاب الرئاسي الـ 18 الذي سيلقيه بوتين أمام الجمعية الاتحادية، وهي مناسبة تحدد إلى حد كبير حالة الأمة وتوقعاتها، وكان بوتين قد ألقى خطابه الأخير أمام البرلمان في نيسان/أبريل2021 ولم يدل بخطاب في عام 2022 ، بسبب “ديناميكيات الأحداث”.

وسيراقب العالم خطابه عن كثب، ليس فقط بسبب الحرب، ولكن أيضا لأنه من المقرر أن تجري روسيا انتخابات رئاسية في غضون ما يزيد قليلا عن عام، إذ من المتوقع أن يترشح بوتين للمنصب مرة أخرى في عام 2024 بعد أكثر من 20 عاما في السلطة. وتعني التغييرات الدستورية أن الرئيس البالغ من العمر 70 عاما قد يظل رئيسا للكرملين حتى عام 2036

ووفقًا لمقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، فقد تم تسجيل الخطاب، أمس الإثنين، حيث شوهد الموكب الرئاسي يندفع إلى الكرملين عبر موسكو، كما تم تسجيل خطاب بوتين الرئيسي السابق للأمة فيما يتعلق بإطلاق التعبئة الجزئية في 21 سبتمبر / أيلول.

بعد وقت قصير من بثه، سيلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضًا خطابًا حول حرب أوكرانيا خلال زيارته لبولندا، حيث ظهر بايدن بشكل مفاجئ في كييف، وتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا. وقال بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "عندما شن بوتين غزوه منذ ما يقرب من عام ، كان يعتقد أن أوكرانيا ضعيفة وأن الغرب منقسم. كان يعتقد أنه يمكن أن يصمد أمامنا. لكنه كان مخطئًا بشكل واضح".

ومن هته قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن خطاب بايدن المرتقب من القلعة الملكية التاريخية في وارسو "سيوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف مع أوكرانيا ... طالما يستغرق الأمر ذلك"وتابع: "ستسمع رسائل في خطاب الرئيس من شأنها أن تلقى صدى بالتأكيد لدى الشعب الأمريكي، وبالتأكيد ستتردد صداها مع حلفائنا وشركائنا، دون أي شك، سيكون لها صدى لدى الشعب البولندي"وأضاف "وأظن أنك ستسمعه وهو يراسل بوتين أيضا، وكذلك الشعب الروسي"