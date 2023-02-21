نائبان من الكنيست الإسرائيلي يجتمعان مع زيلينسكي: تورط إيران في حرب أوكرانيا 'واضح'

زيلنسكي:"أتوقع أن أرى تغيرًا في السياسة الإسرائيلية، يجب على إسرائيل أن تساعد ليس فقط في نظام الإنذار،ولكن أيضًا في أنظمة الدفاع ضد الطائرات بدون طيار"

التقى النائبان من الكنيست الإسرائيلي زئيف إلكين ويولي إدلشتاين، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارتهما إلى كييف، أمس الإثنين، وقال إدلشتاين "التقيت الليلة المنصرمة مع رئيس أوكرانيا زيلينسكي ورأيت بأم عيني ما يحدث في المنطقة. التورط الإيراني واضح. التكنولوجيا والأسلحة الإيرانية تستخدم في روسيا وتزود إيران بالخبرة القتالية" وتابع "دعونا لا ندع هذا يستمر ودعونا لا نجلس على السياج بعد الآن" وحث إدلشتاين على ضرورة وقوف إسرائيل إلى جانب أوكرانيا في مواجهة هذا المزيج الخطير بين روسيا وإيران.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع الرئيس الأوكراني وتأكيده على دعم القدس للدولة التي تكافح الغزو الروسي لما يقرب من عام الآن. وفقًا لـهيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان"، وكرر الرئيس الأوكراني دعوات كييف لمزيد من الدعم من إسرائيل خلال اجتماع، الاثنين، مع الوفد الإسرائيلي. قائلا:"أنا سعيد لوجود وفد من إسرائيل أخيرًا. وتشمل زيارة وزير الخارجية. لكني أريد أن أرى الإجراءات، أتوقع أن أرى تغيرًا في السياسة الإسرائيلية، خاصة وأن روسيا وإيران تقتربان، يجب على إسرائيل أن تساعد ليس فقط في نظام الإنذار، ولكن أيضًا في أنظمة الدفاع ضد الطائرات بدون طيار".

لكل من إلكين وإيدلشتاين جذور أوكرانية، كان قد وصلا إلى كييف، أمس الاثنين، ضمن وفد صداقة إلى أوكرانيا، وتزامنت زيارة زئيف إلكين ويولي إدلشتاين إلى العاصمة الأوكرانية مع الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي جو بايد، الذي التقى بنظيره الأوكراني، وقام الوفد رفقة سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، قاموا بزيارة موقع "بوتشا"، موقع مذبحة للمدنيين الأوكرانيين وأسرى الحرب من قبل الجيش الروسي.

في وقت متزامن تقريبًا مع الزيارة المفاجئة للرئيس الأمريكي جو بايدن. والجدير بالذكر أن إلكين كان أول مسؤول إسرائيلي قابل زيلينسكي بعد انتخابه في عام 2019.

وبخلاف الرئيس الأوكراني، التقى المسؤولان الإسرائيليان بوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وقال على تويترن أمس الاثنين، إنهما ناقشا التعاون الدفاعي بين البلدين. كما شكر ريزنيكوف إسرائيل على "الدعم والمساعدات الإنسانية".